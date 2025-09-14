Crawford: Hoću li se nastaviti boriti? Još nisam donio odluku

Terence "Bud" Crawford pobijedio je Meksikanca Saula "Canela" Alvareza jednoglasnom odlukom sudaca (116-112, 115-113, 115-113) i postao neprikosnoveni prvak super srednje kategorije! Nakon meča podijelio je svoja razmišljanja.

- Slava Gospodinu jer bez njega ne bih bio ovdje. Bog me blagoslovio i ovdje nisam slučajno. Ovu noć napravio je za mene i njemu ide slava.

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

U petoj rundi Canelo je dominirao, a u šestoj ste se pribrali i preokrenuli momentum?

- Canelo je veliki prvak. Jak je natjecatelj i za njega imam veliko poštovanje. Borio se kao pravi šampion.

Boksač ste kojem je nasljeđe ovisili o ovoj borbi? Je li vam ovo posljednja borba u karijeri?

- Moram sjesti i popričati sa svojim timom.

Imate li što za poručiti boksačkim fanovima?

- Hvala vam. Hvala svim navijačima i svim mrziteljima. Napravili smo sjajan događaj. Pozdrav i za one koji su došli podržati Canela, cijenim vas sve. Sada se obojica vraćamo našoj djeci kod kuće - zaključio je Crawford za Netflix nakon meča.

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Prema Ring magazinu, Crawford je pogodio 115 od 534 bačenih udarca, dok je Alvarez pogodio 99 od 338 bačenih udaraca. Zanimljivo, Meksikanac je pogodio više jakih udaraca nego Amerikanac, 83 od 260, dok je Crawford bio precizan u 70 od 208 "power punchesa

S druge strane, Canelo Alvarez nije bio previše deprimiran nakon poraza.

- Ovo je bila velika noć za boks. Jako sam ponosan.

Možete li podijeliti kako ste se spremili za meč?

- Napravio sam sve što sam trebao napraviti. Trudio sam se, dao sam sve od sebe, ali on zaslužuje sve pohvale.

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Je li bilo nešto specifično kod njega što vam je zadalo najviše problema?

- Ma sve, on je kompletan borac.

Prošlo je mnogo godina otkad posljednji put niste bili prvak, kakav je osjećaj?

- I dalje se osjećam kao prvak, što je tu je. Morate prihvatiti poraz, ali nastavit ću se boriti.

U 11. i 12. rundi osjećala se frustracija kod vas?

- Nekad vas tijelo jednostavno ne sluša, to me frustriralo. Pokušao sam, ali mi tijelo nije dopuštalo izvesti moje zamisli. Udarao sam Crawforda, ali nisam uspio ostvariti najbolje udarce - rekao je Meksikanac na press konferenciji nakon meča.

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Borba se održala na Allegiant stadionu u Las Vegasu, a Crawford je ovom pobjedom ušao u povijest. Naime, postao je prvi čovjek koji je u eri četiri pojasa ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji.