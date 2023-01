Cristiano 'odmjerio' bivšeg UFC prvaka: Družio se s Ngannouom

Cristiano Ronaldo (37) i Francis Ngannou (36) iskoristili su priliku za druženje u Saudijskoj Arabiji. Poznati se dvojac pohvalio fotografijama s druženja na društvenim mrežama, a čak su se i "sučeljili" u borilačkom stavu. Naravno, sve u šaljivom duhu.

Ngannou je nedavno raskinuo ugovor s UFC-om kao aktualni prvak nakon što nije uspio dogovoriti novi, bogatiji ugovor s Dana Whiteom.

- S tim ugovorom ja nisam slobodan, nisam nezavistan, nemam prava, nemam moći. Svu moć dajete tim tipovima. Vidio sam kako je kada krenu koristiti tu moć i nisam želio da se to meni dogodi. Meni zdravstveno osiguranje nije problem, ali borcima na dnu jest. Oni si uistinu ne mogu priuštiti zdravstveno. A i ja sam bio gdje su i oni i to nosim u srcu. U nekim trenucima sam se osjećao kao da su me udarali novcem u lice 'Uzmi taj novac i začepi!' To se neće dogoditi - rekao je Ngannou.

Foto: Gary A. Vasquez

Još nije poznato u kojoj će borilačkoj organizaciji poznati borac nastaviti karijeru, ali za sada može uživati u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldo mu svakako može u tome pomoći, s obzirom na to da se Portugalac doselio u zemlju prije nekoliko tjedana nakon potpisa za saudijski Al-Nassr.

- Odličan razgovor s legendom danas, hvala ti na lijepim riječima! Vrlo inspirativno - napisao je Ngannou na Twitteru.

