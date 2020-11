- U\u00a0Hrvatskom rukometnom savezu\u00a0nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede koju sam zadobila 2016. na kadetskom Euru. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osje\u0107ala najbolje. Ne i da ne\u0107u vi\u0161e nikada igrati. Me\u0111utim, kasnije me vi\u0161e nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poru\u010diti kako \u017eelim opet igrati za reprezentaciju. To sam i u\u010dinila i opet me nisu zvali - govorila nam je prije \u0161est mjeseci.

- Ne \u017eelim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne \u017eele, ja to po\u0161tujem. Igrat \u0107u za Crnu Goru jer mi je san oti\u0107i na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. Ve\u0107 su me i ranije zvali Crnogorci, no tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali obitelj, moj de\u010dko i prijatelji podr\u017eali su me. Oni su mi najve\u0107a podr\u0161ka.

Crna Gora nije u skupini s Hrvatskom (Francuska, Danska, Slovenija), ali nije isklju\u010den potencijalan susret u kasnijoj fazi.\u00a0

- Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najte\u017ee od svega ovoga. Da, razgovarala sam i s\u00a0Martom i znam kroz \u0161to je sve ona pro\u0161la. Mogu samo re\u0107i da je ona uz mene i da \u0107e nam biti jednako te\u0161ko, no to je samo sport.\u00a0Gledam svoju budu\u0107nost, \u017eelim se ostvariti kao sporta\u0161ica.