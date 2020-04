'Cro Cop i Robocop baš moraju popiti kavu, ni ne poznaju se'

Nismo mogli, a da se ne upitamo, zašto je došlo do verbalnog sukoba Roberta Soldića (25) i Mirka Filipovića (45) preko društvenih mreža. Podsjetimo, Filipović je u Facebook Liveu kazao da je Soldića obrisao s liste prijatelja jer je "psovao majku jednom slovenskom borcu", a Soldić je uzvratio kazavši da je sad on zbog Filipovićevih riječi u očima drugih ispao "smrad od čovjeka".

Za riješiti tu dvojbu najbolje je bilo nazvati Ivana Dijakovića, moćnog hrvatskog menadžera, možda i najmoćnijeg čovjeka u borilačkom svijetu u Europi. Dijaković je prije 15 godina trenirao kod Mirka s Pokrajcem i Werdumom, a već pet godina brine o Soldićevoj karijeri. Našao se između dvije vatre.

- Sve je to malo prenapuhano, vjerujte mi. Pa Roberto i Mirko se uopće ni ne poznaju. Vidjeli su se jednom u Linzu, a kad je Mirko kod nas u UFD-u imao seminar, Roberto nije mogao doći jer je imao neke privatne stvari. Mirko je iznio svoj stav, isto je učinio i Roberto i nitko zapravo nije ništa rekao protiv onog drugog - kazao je Dijaković pa dodao:

- Respektiraju se i moraju jednom zajedno popiti kavu i upoznati se. Poznajem obojicu i jako su slični. Roberto je njegov nasljednik, obojica su ljevaci - spušta loptu na zemlju Dijaković.

Foto: privatna arhiva

Podsjetimo, Mirku se baš i nije svidjelo što je Soldić, kako kaže, psovao i prepucavao se s jednom slovenskim borcem. Kazao je Cro Cop da mu može biti otac i da se tako jedan prvak ne bi smio ponašati. Poručio mu je to Filipović, onako, očinski. Tako je to Roberto i shvatio, ali ga je pogodilo to što će ljudi možda sad imati nešto lošije mišljenje o njemu.

Svjestan je KSW-ov prvak velter kategorije da Mirkova svijet itekako znači. I u borilačkom svijetu, ali i u životu...

Foto: Privatna arhiva