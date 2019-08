Cro Cop kaže da ga ljudi bliski Stipi mrze, oni bez komentara

Odnos između Mirka Filipovića (44) i Stipe Miočića (37), dvojice hrvatskih legendi MMA-a, sve donedavno bio je izvrstan, ogledan primjer kako dvojica prvaka mogu surađivati i učiti jedan od drugoga.

No Cro Cop je u srijedu objavio kako ga ljudi bliski njemu (iz njegove obitelji) mrze, kako su navijali protiv njega te da je čestitao Miočiću na pobjedi nad Danielom Cormierom iako ovaj njemu nije nakon osvajanja Rizinova Grand Prixa 2016., dodajući kako je to ipak "privatna stvar". Koju je ipak podijelio s 320.000 pratitelja na Facebooku.

Kako doznajemo, ljudi koje Mirko proziva ne žele ništa komentirati. Cro Cop ih ne zanima i ne žele trošiti vrijeme komentirajući stvari koje imaju veze s njim. No sasvim sigurno rasprava između dvojice prvaka neće stati na ovome. Možda će javnost uskoro detaljno doznati i stav Stipe i njegovih najbližih.

Stipe u gostima

Suradnja dvojice velikana godinama je bila savršena. Cro Cop, bivši specijalac, dvaput je ugostio vatrogasca iz Clevelanda u svojoj dvorani u zagrebačkom naselju Borčec i s divljenjem govorio o njemu. Prvi put u ožujku 2015., a potom u studenom 2016.

Udarali su se kao da je u pitanju pravi meč, bilo je i krvi, ali poručivali su: jedan protiv drugoga nikad ne bi mogli u oktogonu.

- Mirko mi je suvježbač, a tijekom zajedničkog treniranja i spariranja postali smo i dobri prijatelji i ja se ne bih mogao protiv njega boriti. Da je u pitanju pojas za prvaka UFC-a? Ni tada. U tom slučaju prepustio bih pojas starijem - govorio je Miočić nakon četiri runde sparinga 2015. za Večernji list.

- Ovo mi je bio jedan od najboljih sparinga u karijeri. I Stipe i ja primili smo niz teških udaraca. Ovakav sparing podiže samopouzdanje jer mi je suparnik ipak bio jedan od najboljih teškaša današnjice - kazao je tad Mirko, koji se pripremao za revanš protiv Gabriela Gonzage.

Obojica su nastavila pobjeđivati, Mirko se pripremao za završnicu Rizinova Grand Prixa i Stipe mu je ponovno došao u goste godinu i pol dana poslije. Zaigrali su i košarku.

- Stipe je moj dragi prijatelj, prekrasan čovjek i vrhunski borac i sretan sam se uvijek s njim naći. Žao mi je što nije mogao ostati duže da treniramo koji dan zajedno jer je pravo zadovoljstvo s njim trenirati - rekao je Filipović za Novu TV prilikom posljednjeg njihova susreta u studenom 2016.

Izostala je čestitka

Manje od dva mjeseca poslije negdje je puklo. Cro Cop je, naime, na Staru godinu 2016. osvojio Rizinov pojas u Japanu pobijedivši Muhammeda Lawala, Baruta Kaita, Amira Aliakbarija i Tsuyoshija Kohsaku u finalu.

Dobio je Filipović brojne čestitke nakon tog uspjeha, ali, kako je otvoreno priznao, ne i onu Stipe Miočića.

"Možda griješim, ali nisam primijetio da je itko od medija ili pojedinaca koji meni šalju poruke s pitanjem "jesi čestitao Stipi" to isto pitanje postavio Miočiću za mene nakon što sam osvojio Rizinov pojas. Naravno da nije. Jer je to nebitno. I stvarno je. To je privatna stvar", napisao je Cro Cop na Facebooku pa dodao:

"I nebitno je što su ljudi jako bliski Stipi (pojedinci iz njegove obitelji) javno navijali protiv mene. I pisali komentare pune mržnje za mene uoči borbe. I dan danas to ničim izazvani rade. Nebitno je jer te osobe meni ništa ne znače i to sigurno nije Stipin stav. A i ti me samo i mogu mrziti i ništa više."

Taman kada čovjek pomisli da ga nista ne moze iznenaditi vidim da su se Hr portali uključili u raspravu jesam li ili... Objavljuje Mirko CroCop Filipovic u Utorak, 20. kolovoza 2019.

Mirko je, kako tvrdi u objavi na Facebooku, Stipi ipak čestitao pobjedu nad Danielom Cormierom i povratak UFC-ova teškaškog pojasa iako ovaj njemu nije. Doduše, nije to učinio javno, baš zbog komentara ljudi koji su jako bliski Stipi. A koji se nakon svega drže bez komentara.