NIŠTA OD SPEKTAKLA?

Cro Cop šokirao: Tko bi potrošio 20 milijuna€ kad bi me ubio?

Piše Issa Kralj,
Kad bih baš morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti - rekao je Mirko Filipović, poznatiji kao 'Cro Cop'

Jedan od najvećih MMA boraca svih vremena Mirko Filipović još uvijek je u sjajnoj formi. Iako 'Cro Cop' ima 51 godinu, legendarni borac i dalje trenira. Filipović je u razgovoru za RMC otkrio da mu je ponuđena povratnička borba protiv Francisa Ngannoua.

- Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua? - rekao je 'Cro Cop'. 

Hrvat je naglasio da je pitanje iznenadilo i da na prvu nije znao da prijatelj stvarno misli na borbu. 

- Pitao sam: S kim? Ponovio je: Francis Ngannou'. Rekao sam mu: Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu? Odgovorio mi je da misli baš na borbu. 

- Pitao sam ga je li misli na boksački meč. Rekao je da misli na MMA borbu. Počeo sam se smijati i pitao sam ga je li lud - prepričava Filipović. 

Naglasio je da je Ngannou zadnji s kojim bi ušao u kavez, a dovoljno dobar motiv ne bi bio ni novčani iznos. Rekao je kako su mu ponudili da sam izabere iznos za koji je spreman vratiti se, ali neuspješno. 

- Kad bih baš morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti. Rekao mi je da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a 19,5 milijuna za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19,5 milijuna za mamu.

Međutim, šanse za povratak u kavez su vrlo male jer borba bi se trebala održati u svibnju. 

- Prije svega, borba je u svibnju. Trebali su me zvati barem tri mjeseca ranije. Ali tko bi platio 20 milijuna? Tko bi dao toliki novac da me čovjek ubije - rekao je. 

Filipović je tijekom MMA karijere odradio 52 borbe i 38 puta slavio, a čak 30 puta to je bilo nokautom.  Uz to ima 11 poraza, dva neriješena ishoda i jedan no contest. Osim MMA, bavio se kickboksom gdje je odradio 34 meča i došao do 26 pobjeda. 

