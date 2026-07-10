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PRED DOMAĆOM PUBLIKOM

Croata se vraća u Arenu, čeka ga okršaj protiv bivšeg UFC-ovca

Piše Domagoj Vugrinović,
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Croata se vraća u Arenu, čeka ga okršaj protiv bivšeg UFC-ovca
Foto: FNC
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Croata je u FNC-u je od samog početka i prvi je put nastupio na drugom eventu organizacije, a pojas je osvojio 2023. protiv Arlena Ribeira. Dvije godine kasnije uvjerljivo ga je obranio protiv Antuna Račića

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Francisco Barrio (37 godina, 15-5) vraća se u oktagon i nastupit će na FNC-u 33 u Areni Zagreb, objavila je hrvatska borilačka organizacija. Protivnik će mu biti Rony Jason (42, 18-12-1). Riječ je o srazu prvoplasiranog borca lake kategorije i šestoplasiranog. Argentinski Hrvat dugo je bio neprikosnoveni vladar divizije i FNC-a te je imao devet pobjeda u nizu.

U FNC-u je od samog početka i prvi je put nastupio na drugom eventu organizacije, a pojas je osvojio 2023. protiv Arlena Ribeira. Dvije godine kasnije uvjerljivo ga je obranio protiv Antuna Račića, a onda ga je s trona skinuo Lom-Ali Eskiev na velikom eventu u Münchenu početkom ove godine.

Popularni Croata želi se vratiti na stare staze pobjeda i to pred domaćom publikom, koja mu je uvijek bila dodatna motivacija. Prošle godine u Areni je pobijedio Vasu Bakočevića u extreme boxingu, a godinu prije toga u jednom od najkrvavijih mečeva u povijesti svladao je Bojana Kosednara.

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Meč protiv Jasona bit će zanimljiv i zato što je Panchi javno obznanio kako Jasona smatra jednim od svojih idola. Brazilac se pak ne nalazi u dobrom nizu. Posljednja dva meča u FNC-u izgubio je. Prvo ga je u borbi za pojas odlukom svladao Jordan Barton, a potom ga je u svibnju prošle godine nokautirao Pawel Politylo. Od tada se nije borio.

Ipak, daleko od toga da Jasona treba otpisati. Riječ je o borcu koji je odradio čak devet borbi u najvećoj MMA organizaciji, UFC-u, gdje je imao polovičan uspjeh. Četiri borbe je pobijedio, četiri izgubio, a jedna je proglašena no contestom.

Event u Areni Zagreb zakazan je za 12. rujna, a već je najavljen kao jedan od najvećih u povijesti organizacije. Događaj će predvoditi meč za titulu teške kategorije između Hatefa Moiela i Darka Stošića. Bit će to i njihov revanš nakon 11 godina. Co-main event je poluteškaški sraz najveće regionalne zvijezde Mirana Fabjana i jednog od najboljih boraca regije Ivana Erslana, koji se vraća u FNC nakon odrađenog ugovora u UFC-u.

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