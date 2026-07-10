FNC 33: Đurić protiv Poljaka moćnog nadimka lovi mjesto prvog izazivača u bantamu

FNC 33 na rasporedu je 12. rujna u Areni Zagreb, a organizator je otkrio još jednu borbu. Hrvat Fran Luka Đurić (21 godina, 7-2) ide na Poljaka Bartosza Wojcikiewicza (32, 11-2). Đurić je drugorangirani na listi izazivača u bantam kategoriji (-66 kg), a Poljak je treći.

Đurić, jedan od najtalentiranijih hrvatskih boraca uopće, u FNC-u ima impresivan omjer 6-1. Za poraz ne zna od kolovoza 2023., kad je pod okriljem Golden Fighta izgubio od Filipa Marića trokut-gušenjem u prvoj rundi.

Đurić je zadnju borbu odradio u veljači ove godine, kad je podijeljenom odlukom na FNC-u 28 u Slavonskom Brodu pobijedio Gruzijca Bonda Kikadzea.

Poljak u FNC-u ima omjer 1-1. Zadnju borbu odradio je na FNC-u 29 u Ljubljani, kad je u ludoj borbi tehničkim nokautom sredio sjajnog Slovenca Roka Krušiča. Wojcikiewicz, koji nosi nadimak Uništavač, kickovima je u toj borbi potpuno onesposobio nogu protivniku.