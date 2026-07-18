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Španjolac: Ako osvojimo SP, tetovirat ću lice našeg izbornika

Piše Issa Kralj,
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Španjolac: Ako osvojimo SP, tetovirat ću lice našeg izbornika
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Foto: Agustin Marcarian
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Uz naslov europskog i svjetskog prvaka, ne može bolje od toga - izjavio je u razgovoru za francuski L' Equipe

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Španjolski reprezentativac Marc Cucurella (27) najavio je da odlazi iz reprezentacije ako Španjolska osvoji naslov svjetskog prvaka. Cucurella, koji je nedavno potpisao za madridski Real, bio je dio reprezentacije 2024. kada je Španjolska osvojila Europsko prvenstvo te smatra kako je ostvario sve ciljeve u nacionalnom dresu, prenosi Goal.com. 

Na ovogodišnjem Mundijalu, Cucurella je odigrao sve minute u španjolskom dresu sve do završnice turnira, a smatra kako bi s dva osvojena trofeja na najvećim turnirima bio savršeni trenutak za oproštaj od reprezentativnog dresa. 

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- Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, sutradan ću nazvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije. Uz naslov europskog i svjetskog prvaka, ne može bolje od toga - izjavio je u razgovoru za francuski L' Equipe. 

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Foto: Lee Smith

Osim povlačenja iz reprezentacije u slučaju osvajanja trofeja, 27-godišnjak najavio je kako će napraviti tetovažu. 

- Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, tetovirat ću lice izbornika Luisa de la Fuentea na biceps - rekao je za Fox Sports. 

Španjolska i Argentina bore se za naslov svjetskih prvaka u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu. Španjolci, aktualni europski prvaci, nadaju se da će opet biti na najvišoj nogometnoj pozornici svijeta nakon 2010. godine dok Argentina na čelu s Leom Messijem brani naslov iz Katra 2022. 

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