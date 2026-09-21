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SVJETSKE PRVAKINJE

Čudesne Hrvatice istrčale 100 km za svjetski tron: 'Pobijedilo je naše srce i luda glava'

Piše Davor Kovačević,
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Čudesne Hrvatice istrčale 100 km za svjetski tron: 'Pobijedilo je naše srce i luda glava'
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Nikolina je prije osam godina bila svjetska prvakinja na 100 kilometara, sad je sa sestrom Natašom, odnosno Mirjanom, najiskusnijom članicom ovoga terceta, postala i ekipni

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Nikolina Šustić-Stanković (39), Nataša Šustić (39) i Mirjana Šimek-Bilić (42). Tri žene, tri sportašice, tri maratonke ispisale su jednu od najljepših sportskih i atletskih priča za Hrvatsku. S ove tri dame Hrvatska je postala svjetski prvak u ultramaratonu na 100 kilometara!

Svaka od njih trčala je "stotku", svaka od njih prošla je ciljem među prvih deset, i to u konkurenciji od 44 države. Nikolina Šustić-Stanković istrčala je rutu u španjolskom Amesu s vremenom od sedam sati, 21 minutu i 57 sekundi kao peta, sestra blizanka Nataša sedma (7:22:43), a Mirjana Šimek-Bilić deseta (7:27:46). Kad se sve zbroji u ekipnom poretku, Hrvatice su pomele konkurenciju s 22:12:12.

NEVJEROJATAN PODVIG Hrvatske ultramaratonke su svjetske prvakinje! 'Pomele' su konkurenciju u Španjolskoj
Hrvatske ultramaratonke su svjetske prvakinje! 'Pomele' su konkurenciju u Španjolskoj

Nakon polovice utrke takav je scenarij djelovao nerealno i nedostižno. Hrvatska je zaostajala više od 22 minute za tad vodećim Španjolkama, ali, kako kažu u maratonskim utrkama, ne može trkač u početku ostvariti takvu razliku protiv odmornog protivnika koliko je umorni trkač može prosuti u završnici. Tako je i bilo u korist Hrvatske, koja je vrhunski odradila taktički dio utrke, zahvaljujući i izborniku Draganu Jankoviću.

- U 'bolesnoj' konkurenciji, u kojoj je nastao potpuni pomor favorita, pobijedili su naše veliko srce i luda glava. Ni u snu nisam mogla ovo zamisliti - poručila je Nataša.

Nikolina je prije osam godina bila svjetska prvakinja na 100 kilometara, sad je sa sestrom i Mirjanom, najiskusnijom članicom ovoga terceta, postala i ekipni. A Nataša je, pak, posebna priča jer takva svestrana sportašica unikat je i na svjetskoj razini. Od 2016. do 2019. godine četiri je puta ova magistra arhitekture bila veslačka prvakinja Hrvatske u lakom samcu, igrala je prvu košarkašku ligu, natjecala se u triatlonu i duatlonu te osvajala državne medalje u biciklizmu!

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