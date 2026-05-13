Čudesni Victor Wembanyama doveo Spurse do pobjede nad Wolvesima i ubacio 27 poena

San Antonio Spursi poveli su 3-2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Minnesota Timberwolvesa nakon uvjerljive domaće pobjede 126-97. Spursi su došli na korak do finala, a ključna figura bio je Victor Wembanyama koji se iskupio za isključenje u prošloj utakmici skupivši 27 poena, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade.

Nakon što je u četvrtoj utakmici bio isključen zbog udarca laktom u vrat Naza Reida, Wembanyama se vratio u sjajnoj formi. Već u prvoj četvrtini ubacio je nevjerojatnih 18 koševa uz šest skokova, postavši tek treći igrač u posljednjih 30 godina, uz LeBrona Jamesa i Nikolu Jokića, s takvim učinkom u prvoj dionici utakmice doigravanja.

Spursi su zahvaljujući Wembanyami u prvom poluvremenu izgradili prednost od 18 poena. Ipak, Timberwolvesi su na početku treće četvrtine serijom 14-2 uspjeli sustići zaostatak i izjednačiti rezultat na 61-61. San Antonio je odgovorio serijom 9-0 i do kraja treće dionice stvorio visoku prednost od 98-71.

Minnesota se mučila u napadu, a posebno je podbacio Julius Randle, koji je za 17 poena potrošio 17 lopti i upisao samo jednu asistenciju. Anthony Edwards je bio ograničen na 20 poena.

*uz korištenje AI-ja