Obavijesti

Sport

Komentari 1
NBA NOĆ

Čudesni Victor Wembanyama doveo Spurse do pobjede nad Wolvesima i ubacio 27 poena

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Čudesni Victor Wembanyama doveo Spurse do pobjede nad Wolvesima i ubacio 27 poena
3
Foto: Scott Wachter

Spursi razbili Minnesota Timberwolvese 126-97! Wembanyama briljirao s 27 poena i 17 skokova, iskupivši se za prošlo isključenje. Spursi pred vratima finala

Admiral

San Antonio Spursi poveli su 3-2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Minnesota Timberwolvesa nakon uvjerljive domaće pobjede 126-97. Spursi su došli na korak do finala, a ključna figura bio je Victor Wembanyama koji se iskupio za isključenje u prošloj utakmici skupivši 27 poena, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade.

Nakon što je u četvrtoj utakmici bio isključen zbog udarca laktom u vrat Naza Reida, Wembanyama se vratio u sjajnoj formi. Već u prvoj četvrtini ubacio je nevjerojatnih 18 koševa uz šest skokova, postavši tek treći igrač u posljednjih 30 godina, uz LeBrona Jamesa i Nikolu Jokića, s takvim učinkom u prvoj dionici utakmice doigravanja.

NEPOTREBAN POTEZ VIDEO Wembanyama kao u UFC kavezu. Laktom pogodio igrača Minnesote pa ga suci isključili
VIDEO Wembanyama kao u UFC kavezu. Laktom pogodio igrača Minnesote pa ga suci isključili
NBA: Playoffs-Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs
Foto: Scott Wachter

Spursi su zahvaljujući Wembanyami u prvom poluvremenu izgradili prednost od 18 poena. Ipak, Timberwolvesi su na početku treće četvrtine serijom 14-2 uspjeli sustići zaostatak i izjednačiti rezultat na 61-61. San Antonio je odgovorio serijom 9-0 i do kraja treće dionice stvorio visoku prednost od 98-71.

Minnesota se mučila u napadu, a posebno je podbacio Julius Randle, koji je za 17 poena potrošio 17 lopti  i upisao samo jednu asistenciju. Anthony Edwards je bio ograničen na 20 poena.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026