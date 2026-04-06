SVESTRANI LUKA

Čudesni Vušković! Jedini ima ove nestvarne brojke u Europi

Piše Luka Tunjić,
Nedavno, u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije, Vušković je zabio i prvi gol u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Za HSV je ove sezone zabio pet golova, ali puno ih je više spasio

U Hrvatskoj već godinama znamo kako je Luka Vušković (19) izuzetan talent, ali malo je tko mogao zamisliti njegov strjeloviti uspon u najuzbudljivijeg mladog braniča na svijetu. Mladi Hrvat vratio se u HSV nakon reprezentativne stanke te mu pomogao u subotu osvojiti bod u 28. kolu Bundeslige protiv Stuttgarta (0-0).

Podsjetimo, Vušković je na posudbi u njemačkom klubu nakon što ga je Tottenham kupio za otprilike 12 milijuna eura od Hajduka 2023. godine (zbog engleskih je zakona transfer službeno obavljen nakon što je Vušković napunio 18 godina). U HSV-u, koji je lani izborio povratak u prvoligaški nogomet, nametnuo se kao jedan od najboljih stopera Bundeslige. Prema Transfermarktu, tržišna mu je vrijednost sada procjenjena na 60 milijuna eura.

Nedavno, u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije, Vušković je zabio i prvi gol u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Za HSV je ove sezone zabio pet golova, ali puno ih je više spasio. Naime, popularna stranica 'Statmuse', koja je specijalizirana za zanimljive statističke podatke, otkrila je koliko je Vušković zaista dominantan.

Prema podacima ove stranice, Vušković je jedini igrač ove sezone u pet najjačih liga koji je skupio više od 100 otklonjenih lopti, 100 dobivenih duela, 100 dobivenih zračnih duela i 100 osvojenih lopti. Time samo pokazuje svoju nevjerojatnu svestranost sa samo 19 godina.

