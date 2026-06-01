Čudna odluka HNS-a. Ždrijeb će odlučiti koji prvak smije igrati kvalifikacije za treću ligu!?

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza održao je sjednicu u Opatiji te je u ponedjeljak na službenim stranicama objavio priopćenje o donesenim odlukama na sjednici. Najzanimljivija je odluka o popuni Druge NL za iduću sezonu. Odluka je donesena nakon završetka natjecanja.

"Donesena je i odluka o popuni Druge NL - iz lige će ispasti posljednjeplasirani klub. Lokomotiva Rijeka će kao drugoplasirana momčad Treće NL Zapad igrati dodatne kvalifikacije s jednim od klubova prvaka ostale četiri skupine, a koji će biti odabran ždrijebom", stoji u priopćenju.

Lokomotiva Rijeka završila je na drugom mjestu, ali prvoplasirana Pazinka nije dobila licencu za Drugu NL (treći rang natjecanja), dok Lokomotiva Rijeka je te će ona igrati dodatne kvalifikacije. Treća NL podijeljena je u pet skupina, a to su Istok, Zapad, Sjever, Jug i Centar. Lokomotiva Rijeka dolazi iz 3. NL Zapad, a u dodatne kvalifikacije će samo jedan od prvaka ostalih liga. Dakle, tri prvaka svojih liga uopće neće imati priliku za ulazak u viši rang.

Lokomotivi Rijeka u doigravanju će se pridružit jedna od sljedećih momčadi: Inker (prvak 3. NL centar), Zagora (prvak 3. NL Jug), Slavonija (prvak 3. NL Istok) i Koprivnica (prvak 3. NL Sjever). Sve ove momčadi imaju licencu za 2. NL.

Prvobitno je iz 2. NL trebao ispasti i Hrvatski Dragovoljac, a Dugo Selo ići u razigravanje. Oba ta kluba će ostati u ligi. Član izvršnog odbora Dugog Sela je pod istragom USKOK-a zbog pokušaja podmićivanja suca. Kao što je navedeno u priopćenju, putnik Lokomotive Rijeka bit će odabran ždrijebom.

Članak 43. propozicija Druge NL kaže ovako:

"(3) U slučaju da u kvalifikacijama ne sudjeluje svih pet predstavnika Trećih NL, četrnaesto (14) plasirani klub Druge NL ne sudjeluje u kvalifikacijama i ostaje član Druge NL u natjecateljskoj godini 2026./2027.

(4) Ako iz skupina Treće NL niti jedan klub plasiran od 1. do 3. mjesta ne dobije licencu odnosno ne ispuni kriterij za

Drugu NL ili odustane od natjecanja u Drugoj NL u prvenstvu 2026./2027. godini, u Drugoj NL ostat će četrnaesto mjesto."

Budući da svi ostali prvaci skupina 3. NL imaju licencu, odluka da HNS odabire tko će ići u ligu više nije uobičajena.

Ostale odluke su:

"Predsjednik Komisije nogometnih sudaca, Bertrand Layec, podnio je izvješće o radu za prethodnu natjecateljsku godinu, koje je IO usvojio.

IO je primio na znanje izvješće o postupku licenciranja klubova te je usvojen kalendar prva tri stupnja natjecanja.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o sustavu stalnih natjecanja. Od sezone 2027./28, u završnicu Hrvatskog nogometnog kupa će osim pobjednika županijskog kupa ulaziti i klubovi iz onih županijskih saveza koji imaju najveći broj klubova u prva tri stupnja natjecanja.

Usvojene su propozicije HNL i Prve NL za narednu natjecateljsku godinu.

Usvojene su liste delegata za HNL, Prvu NL i SuperSport Drugu NL. Donesena je odluka o iznosima članarina i naknadama na svim razinama muškog nogometa", stoji u priopćenju.