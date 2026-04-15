KAKAV PREOKRET

Čudo juniora Dinama! Gubili 3-1 pa u ludnici izborili polufinale jakog međunarodnog turnira

Piše Domagoj Vugrinović,
Bratislava: Susret juniora Slovana i Dinama u Ligi prvaka mladih | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pobjedom nad Valenciom, Dinamo se plasirao u polufinale, gdje će 29. travnja igrati protiv Reala, koji je također nakon produžetaka izbacio Manchester United

Admiral

Mladi nogometaši Dinama ostvarili su veliku pobjedu u četvrtfinalu Premier League International Cup, svladavši Valenciju 4-3 nakon produžetaka u dramatičnoj utakmici odigranoj u Aldershotu. Juniorska U21 momčad Jerka Leke bila je na rubu ispadanja jer su Španjolci još u 84. minuti vodili 3-1. Marco Martínez doveo je Valenciju u vodstvo u 20. minuti, a nakon što je Leonardo Perković izjednačio u 32., Martínez i Ismail El Aoud donijeli su gostima veliku prednost.

Ipak, Dinamo se nije predao. Sven Šunta smanjio je u 84. minuti, a Marko Zebić u trećoj minuti nadoknade pogodio za 3-3 i izborio produžetke. U produžetcima Yaroslav Boyko propustio je veliku priliku za Valenciju kada je u 103. minuti promašio penal, a kazna je stigla u završnici. Pobjedu Dinamu donio je Kaloyan Bozhkov golom u 115. minuti.

Ovom pobjedom Dinamo se plasirao u polufinale, gdje će 29. travnja igrati protiv Reala, koji je također nakon produžetaka izbacio Manchester United. U drugom polufinalu sastat će se Borussia Dortmund i Real Sociedad.

International Cup jedno je od najprestižnijih natjecanja za igrače do 21 godine, a ove sezone sudjelovale su 32 momčadi, podijeljene u četiri skupine. Dinamo je u grupnoj fazi ostvario pobjede protiv Nottingham Foresta, Chelseaja i Newcastlea, dok je poražen od Brightona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

