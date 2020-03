'Čuo sam se s Babom, dobro je, a dobro dođe i kratak odmor...'

U trenutku kad je NBA liga objavila da privremeno prekida sezonu, većini Amerikanaca postalo je jasno da pandemija korona virusa nije nešto što se tiče drugih, i što će proći samo tako. Najveća, najbogatija i najbolje organizirana liga na svijetu povukla je drastičan potez, suspendirala je sve utakmice, treninge i sva okupljanja te naredila testiranja svih košarkaša nakon što je suigraču našeg Bojana Bogdanovića, Francuzu Rudy Gobertu potvrđena zaraza korona virusom. Nakon testiranja potvrđen je kao pozitivan i njegov suigrač Donovan Mitchell, a kako sada stvari stoje ostali suigrači su zdravi. Za sada...

Još uvijek nije poznato kad se Gobert zarazio i strahuje se da je mogao zaraziti praktično pola lige, jer su se njihovi protivnici New York, Cleveland... u zadnjih desetak dana sastajali protiv momčadi s kojima nije igrao Utah. Prvi nalazi ostavljaju nadu da se virus ipak nije toliko proširio, no pokazalo se u jako puno slučajeva da su kod nekih tek drugi ili treći test bili pozitivni.

U nekoliko navrata pokušali smo kontaktirati Bogdanovića koji se nije javljao na telefon, no danas se javio suigraču iz reprezentacije Dariju Šariću koji nam je potvrdio da je Bojan dobro.

- Čim sam čuo da im je odgođena utakmica poslao sam mu poruku, nisam znao o čemu je riječ, i ubrzo me Bojan nazvao i otkrio kako je razlog pozitivan nalaz kod Goberta. Iznenadila me ta informacija, tada se još uvijek ništa službeno nije znalo, no vrlo brzo vijest je postala službena i vodstvo lige je suspendiralo sve utakmice do daljnjega - ispričao nam je Šarić, koji se, poput ostalih NBA igrača, nalazi kod kuće gdje čeka rasplet situacije.

- Trening nam je otkazan, čeka se što će biti dalje, pretpostavljam da će nas sve sutra ili za koji dan testirati, nakon čega ćemo znati hoćemo li moći trenirati ili ne. Za sada nam je preporučeno da budemo kod kuća i čekamo daljnje vijesti i upute.

NBA ritam treninga, utakmica i putovanja je takav da igrači nisu navikli biti kod kuća više od dan ili dva, nemaju ni zalihe hrane...

- Snaći ćemo se nekako, naručivati hranu dostavom ako ovo potraje. Iskreno, ne znam ni sam kako će se sve skupa razvijati, moram priznati da se nisam nešto posebno ni informirao. Znate, kad krene sezona koncentriran si samo na košarku, sve ostalo je usput i ako stigneš. Utakmice su svako dva-tri dana, putovanja, tako da nema baš previše vremena za ostalo.

Sve informacije govore kako korona virus ne može jako nauditi mladim i zdravim organizmima poput profesionalnih košarkaša, no opreza nikad dosta.

- To što je za mene mali rizik ne znači da nije veliki za ostale. Moramo se svi ponašati odgovorno, ako nas virus i ne pogodi, ne znači da ga ne možemo prenijeti drugima, prije svega starijima. Iskreno, više bih osjećao odgovornost i krivnju da prenesem virus nekome drugome, nego da sam obolim – kaže Darijo i dodaje:

- Svi se nadamo da će ovo završiti što prije. Par dana odmora dobro će nam svima doći, ali ako treninzi budu zaustavljeni na duži rok, morat ćemo nešto smisliti. Osobno nisam 'kućni tip', izaći ću van, prošetati, protegnuti noge negdje gdje nema puno ljudi, a u zgradi imam i traku za trčanje, pa ću barem odraditi taj dio, ne smijem se zapustiti.

Predostrožnost samo prema momčadima koje su se u zadnjih desetak dana sastale s Utahom čini se kao nedovoljan potez, prije svega zbog toga što su se protivnici Utaha u međuvremenu sastale s još par dugih momčadi, one s drugih par... Na koncu, u desetak dana je svatko igrao s protiv kluba koji je igrao protiv Ute.

- Koliko pratim vijesti nije posve jasno kako se i koliko brzo virus širi, i koliko traje inkubacija. Uskoro ćemo svi na test pa ćemo više znati, ali ovo definitivno nije dobra vijest. Još kad sam saznao da su zabranjeni letovi iz Europe i u Europu... Da bar mogu otputovati kući na par dana...

U poplavi loših vijesti koje nam stižu iz dana u dan, nitko ni ne razmišlja o dugoročnim planovima. Recimo, krajem lipnja u Splitu hrvatska košarkaška reprezentacija trebala bi odigrati kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, no još uvijek se ne zna ni hoće li se igre održati, a kamo li kvalifikacijski turnir...

- Nadamo se svi da će ovo brzo proći, prije svega da neće biti većih posljedica na zdravlje ljudi, a onda i na natjecanja - kaže Dario, koji je u zadnjih nekoliko utakmica uhvatio pravu formu. U dresu Phoenix Sunsa Portlandu je primjerice zabio 24 koša uz 11 skokova i četiri trice iz šest pokušaja.

- Zadovoljan sam kako je bilo u zadnje vrijeme, nadam se da pauza neće biti previše duga i da ću zadržati formu - zaključio je Šarić.