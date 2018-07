'Čuvajte Mandžu! On ju spušta prsima, glavom, budite pažljivi'

Mario Mandžukić godinama je među najuspješnijim i najopasnijim napadačima na svijetu, a to je shvatio i francuski izbornik Didier Dechamps prije finala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.

Naime, Francuska televizija TF1 objavila je video iz svlačionice Tricolora, u kojem Deschamps na poluvremenu daje savjete svojim igračima, a Marija Mandžukića je označio kao najopasnijeg Vatrenog, te da njega moraju najviše čuvati.

- Odmah će tražiti Mandžukića. Mandžukić spušta glavom, prsima, skreće loptu nogom. Budite pažljivi s njim. On uvijek može osvojiti loptu glavom, budite pažljivi. Nemojte biti statični, odmah se krećite. Zatvorite ga - rekao je zlatni izbornik svojim dečkima.

Također, poručio je igračima da šalju loptu za Mbappéa koji je predstavljao konstantnu opasnost za naš gol.

Francuzi nisu baš oduševili igrom na cjelokupnom Mundijalu, no služili su se Makijavelističkim načinom i došli do "zlatne božice". Mnogi su ih osuđivali zbog načina igra, no oni su ostvarili svoj cilj...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.