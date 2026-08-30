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'JEDNA ZA POVIJEST'

'ČVRSTA RUKA I POŠTENJE' Filip Hrgović se javio nakon velikog trijumfa, odgovorio i Thompson

Piše Josip Tolić,
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'ČVRSTA RUKA I POŠTENJE' Filip Hrgović se javio nakon velikog trijumfa, odgovorio i Thompson
Zagreb: Hrgović uz Thompsonove "Gene kamene" krenuo po pobjedu nad Mansourom | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Hrgović šokirao London i u devetoj rundi srušio Itaumu za IBF krunu! Stigle čestitke s tribina i Instagrama, a Hrvatska slavi novog prvaka

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Hrvatski boks ima svjetskog prvaka u teškoj kategoriji! Filip Hrgović (34) ispisao je povijest u londonskoj O2 Areni, a prve emocije nakon osvajanja IBF titule podijelio je s pratiteljima na Instagramu. U noći sa subote na nedjelju Hrgović je, kao autsajder srušio neporaženog 13 godina mlađeg britanskog talenta Mosesu Itaumu (21) prekidom u devetoj rundi.

Nekoliko sati nakon meča Hrgović je objavio niz fotografija iz meča uz crveno-zlatni IBF-ov pojas. "..AND THE NEW!! USPIO SAM, USPJELI SMO! JEDNA ZA POVIJEST!", napisao je. U komentaru mu se javio i Marko Perković Thompson, uz čiju pjesmu "Geni kameni" izlazi na mečeve.

Pjevač je poručio: "Iskrene čestitke najboljem na svijetu! Čvrsta ruka i poštenje!".

Dinamo je, pak, na svojim profilima objavio: "And the new champion… from Zagreb, Croatia!’. Filip Hrgović u prepunoj je londonskoj O2 Areni tehničkim nokautom u devetoj rundi pobijedio domaćeg boksača Mosesa Itaumu i postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji! Filipe, čestitamo od srca!".

Bivši nogometaš Ivan Rakitić ostavio je emotikone podrške, a čestitkama su se pridružili i Zaprešić Boysi, Barbara Matić, Marko Popović, Ivan Dijaković, supruga Marinela..., dok su navijači bili u ekstazi.

"Stavia si nas na boksačku mapu legendo", napisao je jedan od pratitelja. Podrška je stigla i izvan granica, a jedna pratiteljica iz Velike Britanije otkrila je kako se kladila na njegovu pobjedu i pohvalila izjave nakon meča. "Tvoji intervjui nakon borbe bili su neobično ponizni i duboki. Molim te, nastavi se boriti na ovaj način", napisala je.

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