'Da stavim više juniora? Iskreno kod mene su igrali i previše...'

Bez obzira što se igra na Poljudu a ne na Apašu te što je do polufinala Kupa još više od dva tjedna, sutrašnji ogled Hajduka i Slaven Belupa ipak će mnogi doživljavati kao uvertiru polufinala Kupa. No ne i Ivan Leko...

- Niti mi, niti naš suparnik ne mislimo o tome sada. Jedini fokus je pokušati dobiti utakmicu, a u 115- 20 dana situacija se može jako promijeniti bolje ili na gore i bilo bi ludo kalkulirati. Sigurno da ćemo kasnije koristiti iskustva iz ove utakmice, ali nismo u situaciji da sada kalkuliramo. Po meni ova utakmica neće imati utjecaja jer je Kup i drugo natjecanje, i drugi će biti pristup, i druga psihologija i motivacija nego u prvenstvu...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Sada svi navijaju za djecu i željeli bi da oni igraju, kakva je atmosfera u momčadi?

- Bolja, svakako, ne događa se često da juniori odu ovako daleko. Lijepo je za njih i za sve, lijepo je osjetiti ljubav i ponos navijača i svih zbog toga što su napravili. I ovim putem čestitam i njima, i trenerima, i Akademiji, i svima koji su dali nešto za ovaj veliki uspjeh. A on mijenja sve, daje nadu, sve je pozitivno... Što to znači za prvu momčad? Prvenstveno još jedan motiv, da se dobrim stavom, hrabrošću i timskim duhom može dobivati i bolje igrače i bolje suparnike. Čestitke njima, a nama fokus i disciplina na ono što nam ova iduća utakmica donosi.

Ima li među njima kandidata za seniore?

- Iskreno, kod mene su igrali i previše. Meni bi bilo najlakše sad izvesti kompletnu juniorsku momčad, sebi kupiti alibi za sljedećih šest mjeseci, ali sutra treba dobiti utakmicu, bez obzira igrali pioniri, juniori ili veterani...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kakva je momčad Slaven Belupo?

- Dobri su, imam respekt za kolegu trenera koji je svoj karakter prebacio na momčad. Jako ih je teško izdominirati, stvoriti im priliku, od početka proljetnog dijela prvenstva primili su samo pet golova, što je jako dobro i pokazuje da oni znaju igrati. Mogu igrati i jako zatvoreno, i jako ofenzivno, i agresivno svak svog igrača, obranu s tri, četiri, pet rotiraju, rade izvanredan posao...

Na koga ne možete računati?

- Popis je sličan kao na prošloj utakmici, pet – šest startera, ali bit će nas dovoljno. Nema Kalinića, Eleza, Prpića, Kalika, Sahitija... Ali dobra atmosfera i stanje uma često su bitniji od toga da imate dva igrača više u konkurenciji.

Što biste voljeli preslikati iz juniorske momčadi na vašu, koji detalj?

Volio bih vidjeti i igrati kao Sporting Lisabon protiv Arsenala.

Krovinović je odigrao jako dobro u povučenijoj ulozi, je li to privremeno rješenje ili...?

- Filipa Krovinovića nikad nisam vidio kao "desetku", on je najbolje igrao na lijevom veznom kod Kopića u Zagrebu, koliko se ja sjećam. Silom prilika igra osmicu, desetku... Pokušali smo napraviti igrača koji je box to box, koji će imati golove, asistencije i koji će dobro igrati obranu ali nije išlo jer momčadi nije išlo, i zato ga sada koristimo kao organizatora igre u nižoj poziciji.

Foto: Hajduk.hr

Može li Hajduk primijeniti i prepisati recept Royal SG-a i vašeg bivšeg igrača Geraertsa?

- Ne može, oni igraju 3-5-2, a to se ovdje ne može igrati. Oni su filijala Brightona koji im šalje igrače, ne kaže se zaludu da je belgijska liga "mali Premiership", igraju s dosta agresije. Ne možemo prepisati recept, ali je dobar primjer da "no name" momčad s dobrim nogometom i ne toliko poznatim koliko dobrim igračima može igrati i otići u četvrtfinale EL. Ali, 3-5-2 ne prolazi ovdje....

Kako probiti tvrdi i zatvoreni Belupo, čija nijedna utakmica ovoga proljeća nije završila s više od dva gola?

- Sve njihove utakmice su zatvorene, imaju oni momente gdje se igra presing, pa gdje se brane s devet, ali i momente gdje dominiraju. Glavna karakteristika je da je trener pobjednik prebacio svoj pobjednički karakter na momčad. I još jeda detalj, bolje rezultate postižu protiv boljih momčadi, Osijeka, Rijeke, Dinama... I nama su uzeli bod... To je momčad koja ima stav, koju moraš pobijediti jer ti oni neće ništa darovati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Što je ključ?

- Igrati dobar nogomet, lopta mora ići brzo, promjena tempa iz posjeda, ubrzati, raditi eliminaciju njihovog veznog bloka, treba puno trčanja, treba imati kontrolu izgubljenih lopti, što manje teniskim rječnikom rečeno "neforsiranih grešaka", jer oni imaju moć u tranziciji i mogu ti napraviti problem.

Bilo bi važno i povesti što prije?

- Da, istina, jedan ili dva gola primaju. Ne znači da će to biti i sutra, može sutra biti i pet golova, ali mi se pripremamo na stabilnog protivnika s gardom, moramo biti koncentrirani i završavati akcije, imati organiziranu obranu, visoko, u sredini ili nisko...

Koliko bi bilo važno otići na pauzu s pozitivnim rezultatom?

- Nisu to dupli bodovi, ali su dupli zbog atmosfere i rada. Dva tjedna u miru ili nemiru nije isto. Mi smo jako motivirani za odigrati jednu dobru partiju i nadamo se da ćemo što prije zabiti gol.

