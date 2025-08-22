Obavijesti

SPORTSKI DIREKTOR DINAMA

Dabac odgovorio Petkoviću za tvrdnju da je samo 'zapisničar'

Piše Domagoj Vugrinović,
Da je Beljo igrao za bolji klub u Njemačkoj, bilo bi možda lakše, ali bio je u Augsburgu. Javljali su se, pa se nisu javljali, dizali bi cijenu, ali na kraju smo uspjeli dovesti ga, ispričao je sportski direktor Dinama

Dinamo je ovog ljeta doživio najveće promjene u novijoj povijesti. Klub je doveo čak 17 novih igrača, dok su dugogodišnji nositelji igre napustili Maksimir. Osim predsjednika Uprave Zvonimira Bobana, ključnu ulogu u cijeloj rekonstrukciji imao je i sportski direktor Dario Dabac. On je sada prvi put govorio o suradnji s Bobanom, planovima za momčad i nekim transferima.

- Ima nas dosta koji činimo pravu škvadru, što je Boban od prvog dana ulaska u klub i želio. Prva soba u koju je ušao bila je naša, skautska. Htio je upoznati ljude i vidjeti što tko radi, kako radi. Odmah nam je kazao: 'Iz ove sobe mora kretati većina ideja, nitko ne može sam odraditi posao koji nas čeka - rekao je Dabac u intervjuu za Sportske novosti.

Otkrio je i pozadinu dolaska Dion Drene Belje u Dinamo.

- Da je on igrao za bolji klub u Njemačkoj, bilo bi možda lakše, ali bio je u Augsburgu. Javljali su se, pa se nisu javljali, dizali bi cijenu. Zapravo, željeli su da Dinamo odustane od transfera. Ipak, Beljo je tu odradio krasan posao, stalno je inzistirao na dolasku, na ostvarenju sna o plavom 9.

Dabac se dotaknuo i nedavne izjave Brune Petkovića, koji ga je prozvao da je tek "zapisničar". Ranije u spornom podcastu bivši napadač "modrih" pričao je o sastanku na kojemu je raskinut njegov ugovor s Dinamom te je potom grubo uvrijedio Bobana.

- Bio sam na tom razgovoru, sjedio kraj Zvonimira Bobana i Brune Petkovića. Tu sam sve rekao, zar ne? Želimo Bruni sve dobro jer je puno dobroga i dao Dinamu... - poručio je Dabac.

