Daily Mail: Tri engleska kluba žele dovesti zvijezdu Hajduka

Rokas Pukštas (19) igrač je kakvih je malo u HNL-u. Klasični box to box veznjak, ali koji može pokriti više pozicija. Jednako je dobar u obrani i napadu, no njegova najveća prednost je što stalno uči. Privukao je zato i pažnju mnogih europskih klubova. Naime, već se znalo da je za Pukštasa zainteresirano nekoliko klubova iz Bundeslige, no sada je otkriveno da su u utrku uključena i tri kluba iz Engleske.

Britanski Daily Mail piše kako je riječ o Aston Villi, West Hamu, ali i Arsenalu, koji navodno ima najveću želju već ovoga ljeta u svoje redove dovesti ovog mladog nogometaša. Ova vijest stigla je istog dana kada je mladi Pukštas imenovan na prošireni popis U-23 olimpijske reprezentacije SAD-a.

Nedavno je Pukštas potpisao za menadžersku agenciju u vlasništvu zagrebačkog agenta Andyja Bare koji bi mladog nogometaša trebao lansirati u veliki europski klub. Trenutačno najveći Hajdukov izlazni transfer je onaj Luke Vuškovića u Tottenham za nešto više od 13 milijuna eura, no sada Pukštas ozbiljno prijeti srušiti taj rekord.

Pitanje je samo hoće li Hajduk ovo ljeto napustiti Pukštas ili Niko Sigur. Jedan od njih će gotovo sigurno otići, a kako stvari stoje to bi trebao biti Pukštas.