PODVIG ZA FINAL EIGHT

Đakovčani slave senzacionalni uspjeh: 'Sad sanjamo izazvati i Cibonu na završnici Kupa...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Đakovčani slave senzacionalni uspjeh: 'Sad sanjamo izazvati i Cibonu na završnici Kupa...'
Foto: KK Đakovo

Vidjet ćemo što će Savez odlučiti od domaćinstvu Final Eighta jer im je svakako cilj da promoviraju manje sredine. Znam da bi to za Đakovo bio povijesni trenutak, dvorana bi "izgorjela", kaže trener Miron Češkić

Kup je još jednom potvrdio da nema nemogućeg kad se broje samo lopta i teren. Na završnici Kupa Krešimira Ćosića u veljači, za koju su se zasad potvrdili Split i Zadar, igrat će i dva drugoligaša. Đakovo i Omiš ostvarili su najveći klupski uspjeh, Omišani su šokirali prvoligaša Samobor na Ribnjaku (89-78), dok je Đakovčanima pripao dvoboj drugoligaša u Velikoj Gorici (83-76) za Final Eight ulaznicu.

KUP KREŠIMIRA ĆOSIĆA Dva drugoligaša na Final Eightu Kupa: Najveći uspjeh Đakova u povijesti, prvoligaš pao u Omišu
Dva drugoligaša na Final Eightu Kupa: Najveći uspjeh Đakova u povijesti, prvoligaš pao u Omišu

I bilo je to još jedno iznenađenje jer nekoliko tjedana prije u prvenstvenom susretu Đakovčani su glatko izgubili na domaćem parketu od Gorice, ali kad je ulog bio veći, Slavonci su iskreirali 34-18 u zadnjoj četvrtini uz 28 koševa Martina Vedriša. Svih 28 u drugom poluvremenu...

- Kad je ubacio tricu od table, znao sam da ćemo pobijediti - kaže trener Miron Ćeškić, bivši šef stožera upravo velikogoričkog kluba.

Foto: KK Đakovo

I nije samo Vedriš ispao junak u završnici kad se lomilo. Ruku je dao i trenerov brat Matej.

- Sjedio je 28 minuta, bez treninga. Pitao sam ga može li probati da malo donese mirnoće, stisne obranu. Ušao je pa napravio potpuno suprotno, stavio jednu tricu, drugu, pa dugu dvojku. Gorica se pogubila tad, više nije znala s koje strane braniti.

Profeštali su Đakovčani koliko su uvjeti to dopuštali jer već sutradan...

- Morali smo odraditi trening u četvrtak jer nismo imali slobodan termin u dvorani u petak, inače bih dao igračima slobodan dan. Inače, u gradskoj dvorani u kojoj igramo treniramo samo dvaput tjedno. Borba je, ali što je, tu je.

Dogodi li se čudo, nalik ovome u Velikoj Gorici, možda od 17. do 21. veljače, baš u Đakovu bude košarkaška fešta...

- U najluđoj varijanti spremni smo uhvatiti se organizacije, ali to je samo ideja jer organizacija košta dosta i tek se trebaju javiti kandidati, no vidjet ćemo što će Savez odlučiti jer im je svakako cilj da promoviraju manje sredine. Znam da bi to za Đakovo bio povijesni trenutak, dvorana bi "izgorjela". 

Foto: KK Đakovo

Pa kad bi još i Đakovčani imali šansu za nešto više od četvrtfinala...

- Uh, ne znam bih li radije htio Omiš u četvrtfinalu pa da i imamo neke šanse za polufinale ili velikane poput Cibone, Zadra ili Splita. Meni je želja uvijek Cibona, a još nismo ni svjesni da nas možda čeka skauting protiv najvećih naših klubova - mašta Češkić, koji je klupu Đakova preuzeo u najstresnijoj situaciji prošle sezone.

- Bilo je pet kola prije kraja i teška borba za ostanak u Prvoj ligi. Trebale su nam dvije pobjede, a mi prve tri domaće utakmice izgubimo. To je bio nevjerojatan stres za tijelo, gušili smo se, davili i na kraju nismo ovisili o sebi, ali uspjeli smo zadržati status. Ove sezone nema tog stresa, imamo pet pobjeda u devet kola i ne znam je li do naše veće kvalitete ili malo slabije kvalitete lige, ali imamo zdravu atmosferu, klub je ozbiljniji, imamo tri profesionalca (Šustić, Majcunić, Oštrić), jedine dečke koji nisu sa slavonskog područja. Ostali uz košarku guraju fakultet ili posao, ali uživaju trenirati i družiti se, karakterno su sjajni, žele napredovati i natjecati se. Idemo dalje i tko zna, možda se otvori prilika i za play-off...
 

