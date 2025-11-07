Dalić zbog ozljeda Budimira i Kovačića pozvao dvojicu 'novih'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je iskoristiti dva pretpoziva uoči kvalifikacijskih ogleda protiv Farskih otoka i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Zbog ozljeda pete i lista u sastavu neće biti Matea Kovačića i Ante Budimira, pa su poziv među "vatrene" dobili Mislav Oršić i Petar Musa. Oni će se reprezentaciji priključiti 10. studenoga u Zagrebu, nakon čega će momčad istoga dana otputovati u Rijeku, gdje će započeti pripreme za dvoboj s Farskim otocima. Ta je utakmica zakazana za 14. studenoga na Rujevici. Dva dana kasnije reprezentacija će s otoka Krka krenuti prema Podgorici, gdje će 17. studenoga odigrati završni susret skupine L protiv Crne Gore.

Hrvatska uoči posljednjih kvalifikacijskih utakmica drži izvrsnu poziciju. Nakon šest kola ima 16 bodova. Momčad Zlatka Dalića trenutačno ima tri boda više od drugoplasirane Češke, a za potvrdu plasmana na svoje sedmo svjetsko prvenstvo treba joj još samo jedan bod.