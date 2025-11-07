Obavijesti

Sport

Komentari 8
S PRETPOZIVA

Dalić zbog ozljeda Budimira i Kovačića pozvao dvojicu 'novih'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Dalić zbog ozljeda Budimira i Kovačića pozvao dvojicu 'novih'
ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zbog ozljeda pete i lista u sastavu Hrvatske protiv Farskih otoka i Crne Gore neće biti Matea Kovačića i Ante Budimira

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je iskoristiti dva pretpoziva uoči kvalifikacijskih ogleda protiv Farskih otoka i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Zbog ozljeda pete i lista u sastavu neće biti Matea Kovačića i Ante Budimira, pa su poziv među "vatrene" dobili Mislav Oršić i Petar Musa. Oni će se reprezentaciji priključiti 10. studenoga u Zagrebu, nakon čega će momčad istoga dana otputovati u Rijeku, gdje će započeti pripreme za dvoboj s Farskim otocima. Ta je utakmica zakazana za 14. studenoga na Rujevici. Dva dana kasnije reprezentacija će s otoka Krka krenuti prema Podgorici, gdje će 17. studenoga odigrati završni susret skupine L protiv Crne Gore.

FOTO: NA UTAKMICI 'VATRENIH' I 'mali Dudu' počeo zabijati za Hrvatsku: 'Kao da pleše sambu'
I 'mali Dudu' počeo zabijati za Hrvatsku: 'Kao da pleše sambu'

Hrvatska uoči posljednjih kvalifikacijskih utakmica drži izvrsnu poziciju. Nakon šest kola ima 16 bodova. Momčad Zlatka Dalića trenutačno ima tri boda više od drugoplasirane Češke, a za potvrdu plasmana na svoje sedmo svjetsko prvenstvo treba joj još samo jedan bod.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025