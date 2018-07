Dalić dobio ponude da preuzme reprezentacije Irana, Japana...

Lov na Zlatka Dalića je otvoren. Hrvatski izbornik apsolutni je trenerski hit u svijetu, a njegove emotivne izjave kako nije siguran hoće li ostati na klupi Vatrenih potaknule su brojne bogate reprezentacije da ekspresno krenu po čovjeka koji je po mnogima zaslužio titulu najboljeg trenera Svjetskog prvenstva.

Dalić je tako odmah po povratku u domovinu dobio četiri konkretne i izdašne ponude. Na svojoj klupi žele ga reprezentacije Japana, Irana, Egipta i Uzbekistana. I nude pravo bogatstvo. Cifre su, naravno, neusporedivo veće u odnosu na one koje Zlatku sjedaju na račun za posao u našoj reprezentaciji, no valja podsjetiti i da Dalić nije čovjek kojem je u ovom trenutku primaran novac.

I sam je to nekoliko puta potvrdio i prilikom preuzimanja reprezentacije, a pogotovo sada nakon što je s Vatrenima otišao do nogometnog vrha. Rekao je i kako mu je, ode li iz reprezentacije Hrvatske, primarno pronaći klub u Europi i dokazati se i na tom polju. No milijunske ponude poput ovih spomenutih svakako valja razmotriti i vidjeti što i čime to raspolažu.

Japance je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji vodio Akira Nishino nakon šokantnog otkaza Vahidu Halilhodžiću koji je i odveo Japan na SP i pripremio sve svom kolegi Akiri. Prema pisanjima stranih medija Vaha je u Japanu imao plaću oko milijun eura godišnje i tu se vjerojatno negdje kreće početna ponuda, o kojoj se naravno može raspravljati, Daliću.

Iranski nogomet i hrvatski treneri u posljednje su vrijeme čvrsto povezani. I sada je tamo glavna trenerska faca Branko Ivanković, trener Persepolisa i stručnjak kojem Iranci najviše vjeruju. Iran je na SP-u vodio Carlos Queiroz koji je za ispadanje u skupini okrivio - Branka Ivankovića. Rekao je kako Tanac nije puštao svoje najbolje igrače u reprezentativne kampove te da je radio sve da reprezentacija ne uspije. Naravno, Ivanković je odbacio Portugalčeve optužbe, a u nekim se kuloarima spominjalo da bi upravo on mogao i naslijediti Queiroza na klupi Irana. Plaća iranskog izbornika kreće se oko dva milijuna eura.

Egipat je na SP stigao s velikim očekivanjima potaknutim uglavnom nogometnom genijalnosti Mohameda Salaha. No njihov najbolji igrač nije potpuno zaliječio ozljedu ramena zarađenu u finalu LP-a i Egipat je u Rusiji ispao u skupini, a cijenu je platio Hector Cuper. Imaju vrlo dobru momčad, a samo Salah u njoj vrijedi 150 milijuna eura. Plaća Hectora Cupera kretala se oko milijun i pol eura.

I posljednja u nizu spomenutih reprezentacija igrački je najslabija, najjeftinija, ali ni približno najsiromašnija reprezentacija - Uzbekistan. Momčad je procijenjena na samo 11 milijuna eura, najskuplji igrač im vrijedi tek 1,2 milijuna eura, no spremni su posegnuti u džep i za trenerski hit godine zasigurno iskrcati pozamašan iznos koji HNS ni u ludilu ne može pratiti.

A to, uvjereni smo, nije kraj ponuda. Na adresu hrvatskog izbornika one dolaze svakodnevno i nije fraza kada kažemo da Zlatko Dalić nakon SP-a može birati gdje će raditi. Nadajmo se samo da će to biti Hrvatska...