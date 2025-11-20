Dalić ga je otpisao u studenom, 'vatreni' napušta Španjolsku u potrazi za većom minutažom?

Nogometaš Real Sociedada Luka Sučić (23) u teškoj je klupskoj situaciji i mogao bi u siječnju napustiti Baske. Za španjolskog prvoligaša odigrao je tek šest od mogućih 13 utakmica ove sezone i pritom proveo skromnih 220 minuta na terenu.

Trener Baska Sergio Francisco ne vidi ga u svojim planovima, kao ni Zlatko Dalić u reprezentaciji. A španjolski portal Estadio Deportivo, raspisao se o njegovoj budućnosti.

Sučić je na prošlom reprezentativnom okupljanju uključen na pretpoziv, a posljednji put za 'vatrene' nastupio je 12. listopada protiv Gibraltara kad je odigrao 45 minuta. To mu je bio tek drugi nastup ove godine u hrvatskom dresu.

Veznjaku nije pomogla afera koja se kreirala oko njegovog odlaska na sestrino vjenčanje zbog kojeg je propustio ogled sa Češkom što je komentirao hrvatski izbornik.

- Postoje stvari koje se ne mogu predvidjeti kao smrt, bolest, rođenje djeteta, uvijek imam razumijevanja za to, kao sada u slučaju Josipa Stanišića koji nije došao na početak okupljanja jer čeka rođenje djeteta. Kazao sam mu da se pojavi kad može, ali vjenčanja možete dvije godine unaprijed planirati. Kad me Luka Sučić pitao može li na vjenčanje rekao sam mu: "Ne mogu ti zabraniti, ali to je tvoj izbor, ti odluči, znaš pravila reprezentacije".

Dalić od reprezentativaca traži da igraju standardno u svojim klubovima i ako 23-godišnjak želi imati šanse da uđe na popis putnika za SP 2026. morat će naći novu sredinu u kojoj će igrati redovito. Do sada je za 'vatrene' nastupio 18 puta i zabio jedan gol.

Sučić je dobio nagradu za igrača sezone 2024./25. u Sociedadu, a njegov gol protiv Atletico Madrida proglašen je najljepšim u La Ligi. Prošle sezone Baske je predvodio dugogodišnji trener i legenda kluba Imanol Alguacil pod čijim kormilom je hrvatski veznjak odigrao 40 utakmica, zabio tri gola i podijelio dvije asistencije.