Dalić: Hvala svima. Kada igraš u gostima, a dođe 25.000 Hrvata, nema većeg ponosa...

Zlatko Dalić promijenio je za Austriju pet igrača u početnoj postavi u odnosu na utakmicu protiv Danske. Rano smo poveli preko Modrića, Baumgartner je izjednačio nakon nepune tri minute, a veliko slavlje osigurali su nam Livaja i Lovren. Izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Veliki rezultat u teškoj utakmici. Poveli smo na vrijeme, primili gol, imali veliku borbu i na kraju dobili. Hvala svima koji su dio ovoga. Kada igraš u gostima, a dođe 25.000 Hrvata, nema većeg ponosa - rekao je izbornik za Novu TV.

Ozljeda Brozovića?- Vjerojatno je zadnja loža istegnuta. To zahtjeva pauzu 3-4 tjedna, ali sigurno će biti do svjetskog prvenstva sve u redu. Poremetilo nas je to.

Jeste li gledali rezultat Danske i Francuske na poluvremenu?

- Nismo uopće to spominjali, ali čuo sam u hodu. Bitno je da se mi kvalitetnije postavimo jer je Austrija radila puno problema u prvom poluvremenu. Čim smo uzeli kontrolu, stvorili smo prigode i zabili golove. Onda smo se opustili i igrali dobro. Od Europskog prvenstva, u 15 utakmica izgubili smo samo od Austrije. Moram bit zadovoljan.

Puno promjena u početnoj postavi?

- Gledajte, imamo širok izbor igrača. Sve je to nekako podjednako i detalji presuđuju. Ovisi i protivniku, Stanišić me oduševio. Mislim da je odigrao sjajnu utakmicu. Nismo mi radili te izmjene napamet. Želimo da su svi unutra, da su svi aktivni.

Dalić nije bio zagovornik Lige nacija, no sada imamo priliku nešto osvojiti...

- Za mene je bila frustrirajuća. Sve kritike sam dobio zbog Lige nacija. Španjolci, Englezi, Francuzi, Portugalci. To su bili naši protivnici. Nema euforije, ali nema ni tragedije. Ovo je lijepo, puni smo energije i samopouzdanja nešto napraviti. Idemo korak po korak.

Najčitaniji članci