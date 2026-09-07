Dalić ih je vodio u Ameriku, Bilić bez njih na popisu. Evo tko su

Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bilić je ljetos naslijedio Zlatka Dalića u izborničkoj fotelji "vatrenih" i time se vratio u poziciju od koje je odšetao nakon Europskog prvenstva 2012. Prve provjere bit će mu u Ligi nacija, a poznato je na koje će nogometaše računati u nadolazećem ciklusu.

Bilić nije napravio dramatične promjene u odnosu na prethodnika Dalića. Kostur reprezentacije i dalje je isti, s Dominikom Livakovićem na golu, Jošku Gvardiolu, kojeg Bilić vidi kao stopera, kao stupom obrane, vječnim Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem i veznom redu te s provjerenim opcijama u napadu.

Ipak, Bilić je napravio nekoliko promjena u reprezentaciji. Iz zadnje linije ispali su Duje Ćaleta-Car i Marin Pongračić, koji su dugo imali Dalićevo povjerenje, čak i kad su imali nestabilnije situacije u klubovima. Među "vatrene" se vratio Josip Juranović, kojeg nije bilo godinu dana, i Ivan Smolčić, čija je reprezentativna karijera reducirana na dva nastupa iz rujanskog ciklusa 2025. godine.

Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U veznom redu je bilo najvećih "rezova". Bilić ne računa na Nikolu Moru, Kristijana Jakića i Tonija Fruka. Ovaj trio bio je među Dalićevim putnicima na SP-u u SAD-u, ali novi izbornik dao im je tek pretpozive.

Njihova mjesta Bilić je popunio novim napadačima. Šansu će opet dobiti Dion Drena Beljo, koji je prošle godine imao povijesnu sezonu u HNL-u, a i ove je nastavio rešetati mreže u dresu Dinama. Tu je i Franjo Ivanović, kojeg nije bilo od studenog 2025. nakon što je imao izazovnu sezonu u Benfici.

Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bilić je naglasio kako u budućnosti na popisu neće biti čak šest napadača, s obzirom na to kako je pozvao sve napadače s Mundijala (Budimir, Musa, Matanović, Kramarić). Novi izbornik želi "opipati" sve raspoložive opcije u arsenalu, nakon čega će konkretnije znati s kime će računati u ostatku ciklusa.