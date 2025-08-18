Obavijesti

ČUVANJE KULTA REPREZENTACIJE

Dalić je pokazao Sučiću 'žuti karton', ali njegova budućnost u reprezentaciji uopće nije upitna!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski izbornik i veznjak Real Sociedada ne vode nikakav rat, dapače taj se dvojac međusobno iznimno cijeni. I prilično je izvjesno kako će već u listopadu (ili koje okupljanje kasnije) opet zajedno surađivati...

Luka Sučić preskočit će reprezentativno okupljanje u rujnu, hrvatski izbornik Zlatko Dalić izostavio je 22-godišnjeg veznjaka s kvalifikacijskih dvoboja protiv Farskih otoka (5. rujna) i Crne Gore tri dana kasnije. Sučić nije ozlijeđen, potpuno je zdrav i spreman, ali Dalić mu još uvijek pamti odlazak na sestrinu svadbu prije utakmice s Češkom u Osijeku.

Zlatko Dalić dao izjavu za medije nakon utakmice Real Madrida 04:54
Zlatko Dalić dao izjavu za medije nakon utakmice Real Madrida | Video: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Za početak, Sučić nije "izgubljen slučaj", već je svima jasno kako će se veznjak Real Sociedada uskoro vratiti u reprezentaciju. Mladi nogometaš je prevažan za nacionalnu vrstu, svi Sučića vide igrača koji će sljedećih desetak godina vući "vatrene". Ipak, Dalić mu je odlučio pokazati "žuti karton", dati mu javnu opomenu jer je sestrinu svadbu pretpostavio reprezentaciji.

Dalić i Sučić još su u Osijeku vodili prvi razgovor, mladi se veznjak želio vratiti u reprezentaciju već na dan utakmice s Česima, ali izbornik mu je poručio - neka odmori. I kako mu na sam dan utakmice više nije potreban. Sučić je u tih dana razgovarao s nekoliko članova reprezentacije, kao i s kapetanom Lukom Modrićem, pa jasno potvrdio kako želi biti dio sestrine svadbe. Svjestan potencijalne kazne...

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u kampu uoči utakmice s Albanijom
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u kampu uoči utakmice s Albanijom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zlatko Dalić već je tada jasno znao kako Sučića neće biti na okupljanju u rujnu. Hrvatski izbornik već godinama, praktički od svog dolaska na kormilo "vatrenih" drži do kulta reprezentacije, mnogi su igrači zbog A vrste propustili obiteljska vjenčanja, krstitke i rođendane najbližih...

I Dalić je odlučio "pokazati zube", zadržati red i određena pravila unutar nacionalne vrste. Točnije, da je izbornik dopustio Sučiću da bez ikakve "kazne" napusti reprezentaciju zbog ovakve obiteljske situacije, onda bi i neki drugi igrači u budućnosti mogli tražiti istu stvar. I napuštati reprezentaciju zbog vjenčanja najbližih. A to Dalić ne želi dopustiti.

U hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji već godinama postoje određena pravila ponašanja, svi ih igrači poštuju, svi se drže tih regula. Njih se držao i Sučić, sve do te sestrine svadbe. I zbog toga ga nitko ne može kriviti, nitko se na njega ljutiti. Obitelj je ipak - svetinja. I Sučić je sve oko tog odlaska iz reprezentativnog kampa jasno komunicirao s izbornikom, nije nigdje "pobjegao".

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U HNS-u štite odluku izbornika, ali i znaju kako je Sučić važan igrač za hrvatsku reprezentaciju. Nitko ne želi da "vatreni" izgube taj kult reprezentacije kao što su ga davnih dana izgubili naši košarkaši, pa se reprezentacija odbijala zbog svega i svačega. I sad je taj ugled, tu reputaciju našim košarkaškim izbornicima jako teško vratiti.

Sučić će preskočiti Farske otoke i Crnu Goru, ali u tim dvobojima biti i najveći navijač hrvatske reprezentacije. I onda će se, nadamo se što prije, vratiti među "vatrene". Tamo gdje prema svojoj kvaliteti i pripada. Dalić i Sučić ne vode nikakav rat, oni su i dalje u dobrim odnosima, taj dvojac bi se već u listopadu opet trebao družiti u reprezentaciji...  

