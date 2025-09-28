Obavijesti

OZLIJEDIO SE

Dalić može odahnuti. Česi bez 'udarne igle' protiv Hrvatske...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marcus Hirnschal

Češka će ugostiti Hrvatsku u kvalifikacijskoj utakmici u Pragu (9. listopada), a tri dana kasnije igrat će protiv Farskih Otoka

Napadač češke nogometne reprezentacije i Bayer Leverkusena Patrik Schick (29) ozlijedio se subotnjem susretu protiv St. Paulija (2-1) i prema prvim prognozama pauzirat će do sredine listopada. Schick je posljednjim minutama subotnjeg susreta ozlijedio mišić stražnje lože, a prema pisanju čeških medija pauzirat će najmanje tri tjedna.

Češki napadač će propustiti nadolazeći susret Lige prvaka s PSV Eindhovenom u srijedu, kao i utakmicu Bundeslige protiv Union Berlina 4. listopada. Česi navode kako ga neće biti niti u listopadskim ogledima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Očekuje se da će biti izvan terena barem do 18. listopada, kada Leverkusen igra protiv Mainza.

PROGOVORIO OTVORENO Bivši kapetan Hajduka o Garciji: 'Čuo sam da nije baš miran tip i onaj koji samo klima glavom'
Bivši kapetan Hajduka o Garciji: 'Čuo sam da nije baš miran tip i onaj koji samo klima glavom'

Češka će ugostiti Hrvatsku u kvalifikacijskoj utakmici u Pragu (9. listopada), a tri dana kasnije igrat će protiv Farskih Otoka. Češki napadač je ove sezone u dresu Bayer Leverkusena upisao sedam nastupa u svim natjecanjima, uz četiri postignuta gola i jednu asistenciju. Za reprezentaciju je odigrao 48 utakmica i pritom postigao 24 gola.

Češka vrsta je na drugom mjestu kvalifikacijske skupine L sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska, no "Vatreni" imaju i utakmicu manje. Trećeplasirani Farski Otoci i četvrtoplasirana Crna Gora imaju po šest bodova. Gibraltar je posljednji bez bodova. Samo će pobjednik skupine izboriti direktan plasman na World Cup čiji će domaćini biti Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko.

