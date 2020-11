A Juranovi\u0107? Njega Dali\u0107 jednostavno mora staviti u mom\u010dad, drugog desnog beka nema. Bit \u0107e zanimljivo vidjeti kako \u0107e se sna\u0107i protiv jednog od dva najbolja igra\u010da na svijetu. Nema Dali\u0107 rje\u0161enje ni na mjestu stopera, nakon \u0161to su otpali Vida, \u0106aleta-Car, Uremovi\u0107 i Pongra\u010di\u0107, aktiviran je pretpoziv \u0160kori\u0107u koji bi trebao zaigrati u paru s Lovrenom zaigrat, dok \u0107e na boku zaigrati\u00a0 oporavljeni Domagoj Bradari\u0107.

<p>Teška južina koja ovih dana vlada u Splitu nije nimalo olakšala glavobolju koja muči izbornika <strong>Zlatka Dalića</strong> uoči ogleda s Portugalcima. Ionako desetkovana momčad dodatno mu je prorijeđena ozljedama, kartonima i korona virusom, pa će protiv Portugalaca biti prisiljen zaigrati s pričuvama.</p><p>I zato je veća vjerojatnost da ćemo na Poljudu vidjeti od prve minute <strong>Josipa Juranovića</strong> nego <strong>Cristiana Ronalda</strong>, bez obzira na to što veliki Portugalac ne propušta priliku popraviti individualnu statistiku na utakmicama poput ove. Ako je mogao igrati protiv Andore, Alžira, Egipta..., igrat će i protiv Hrvatske, inače ne bi ni dolazio u Split.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zadnji trening Hrvatske uoči Portugala</strong></p><p>A Juranović? Njega Dalić jednostavno mora staviti u momčad, drugog desnog beka nema. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći protiv jednog od dva najbolja igrača na svijetu. Nema Dalić rješenje ni na mjestu stopera, nakon što su otpali Vida, Ćaleta-Car, Uremović i Pongračić, aktiviran je pretpoziv Škoriću koji bi trebao zaigrati u paru s Lovrenom zaigrat, dok će na boku zaigrati oporavljeni <strong>Domagoj Bradarić</strong>.</p><p>- Lijevog beka će igrati Bradarić, na Poljudu, njegovu stadionu, on je budućnost reprezentacije. Jedini stoper je Lovren, zvao sam i Škorića, razmišljao sam staviti nekog ljevaka poput Barišića ili ne... I desno će igrati Juranović. Neka igraju, neka se pokažu, neka mi daju više briga - potvrdio je izbornik na konferenciji za medije uoči utakmice.</p><p>- Škorić? Trebao je napraviti test pa je tek onda došao, a danas je otpao Pongračić koji je dobio temperaturu i bolestan je. Negativan, a bolestan - dodao je.</p><p>Definitivno najveći Dalićev problem je izostanak Brozovića, za kojeg nema zamjene. Nisu to ni Kovačić, ni Pašalić, nije ni Badelj, koji više ne može odgovoriti zahtjevima. Novu priliku zbog toga će dobiti Marko Rog, koji je trkom i agresijom barem nalik na Brozovića, a ispred njega bi trebali zaigrati Brekalo, Modrić, Vlašić, Pašalić i Perišić, s tim da umjesto Pašalića može zaigrati i Kovačić. Baš je Matea spomenuo Dalić u najavi utakmice... U svakom slučaju, postava bez klasičnog napadača.</p><p>- Ni Budimir ni Petković nisu na nivou da mogu igrati cijelu utakmicu. Fali nam zadnji vezni da bi Kovačić i Luka bili okrenuti prema napadu. Moramo naći tu alternativu - kaže Dalić.</p><p>Nimalo lagan zadatak protiv Portugala, koji iz šest ogleda s “vatrenima” ima pet pobjeda i remi.</p><p>- Samo da ovo napokon završi - zavapio je uoči Portugala izbornik, koji je planirao postupnu smjenu generacija, ali su svi njegovi planovi silom neprilika pali u vodu.</p><p>Zbog toga bi mu ostanak u elitnoj skupini Lige nacija bio itekakav melem na ranu...</p><p><b>Očekivana postava za Portugal</b></p>