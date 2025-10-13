Obavijesti

Vušković: Rekao sam Daliću da mi nije problem igrati za mlade! A od Modrića sam ovo naučio...

Piše Luka Tunjić,
3
Osijek: Slavlje Hrvatske na stadionu nakon pobjede nad Češkom rezultatom 5:1 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vušković se smatra jednim od najtalentiranijih mladih stopera na svijetu. U pojedinim sjajnim reprezentacijama njegovi vršnjaci imaju važnu ulogu, ali je bivši hajdukovac i dalje na rubu sastava Zlatka Dalića

Ne mislim da je to nešto neuobičajeno, komentirao je talentirani hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18), koji je nakon pobjede "vatrenih" protiv Češke priključen U-21 reprezentaciji koju vodi Ivica Olić. Mnoge je iznenadila ta Dalićeva odluka, s obzirom na to kako se očekivalo da će Vušković dobiti minutažu protiv Gibraltara.

Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' | Video: 24sata/pixsell

- Naš prvotni plan bio je da igra protiv Gibraltara, poluvrijeme ili nešto više pa da ga vratimo u U21. Međutim, UEFA-ino pravilo je da prođu dva puna dana između utakmica pa smo u dogovoru s Lukom donijeli odluku - bile su riječi kojima je Dalić opravdao svoju odluku.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Vušković se smatra jednim od najtalentiranijih mladih stopera na svijetu. U pojedinim sjajnim reprezentacijama njegovi vršnjaci imaju važnu ulogu, ali je bivši hajdukovac kod Zlatka Dalića dobio tek tri minute protiv Češke u Osijeku.

Ipak, mladi Vušković nije zabrinut zbog toga što je priključen mladoj vrsti, kao ni zbog toga što ga je Tottenham poslao na posudbu u njemački HSV, gdje je već ostavio sjajan dojam.

 - Ne mislim da je to nešto neuobičajeno, vjerujem da nam je svima čast odjenuti hrvatski dres, neovisno o kojoj se reprezentaciji radi. Rekao sam izborniku Daliću da ću rado igrati za mladu reprezentaciju ako se odluči da je tako najbolje, to je moja ekipa s kojom se dobro osjećam i pred kojom je velika i važna utakmica - rekao je Vušković za Sportske novosti i istaknuo kako je uživao u odličnom druženju s ''vatrenima" povodom 100. utakmice Zlatka Dalića.

Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vušković je discipliniran nogometaš i mnogi su pohvalili njegove radne navike.

- Naučio sam u obitelji da je to jedini ispravan put, kao što to vidim i kod velikih igrača s kojima sam imao priliku dijeliti svlačionicu, počevši od našeg kapetana Luke Modrića. Talenata ima mnogo, ali na kraju isplivaju oni koji su spremni najviše žrtvovati za svoj napredak. Svjestan sam da samo radom mogu iskoristiti potencijal koji imam i logično mi je da onda tako pristupam treninzima - zaključio je intervju za SN.

