Ako ćemo nakon nedjelje gledati pozitivne stvari, puna četiri dana ima Zlatko Dalić i Hrvatska za pripremu druge utakmice na Euru. Prva nije prošla prema očekivanjima, Englezi su dobili 1-0, pa će naša ulaznica za nokaut-fazi biti Češka u petak pa Škotska 22. lipnja.

PRATITE UŽIVO:

"Vatreni" su se vratili u svoju bazu u Rovinj odmah isti dan, u nedjelju navečer i u popodnevnim satima trebali bi odraditi trening, vjerojatno lakšeg intenziteta. Prije treninga Dalić će nakon prospavane noći još jednom analizirati dvoboj s Engleskom te najaviti novi s Česima, u koji bi trebao ući s nekim promjenama.

- Neće nam ovo pokvariti amtosferu, izgubili smo utakmicu od ekipe koja je jedna od favorita na Euru. Bit ćemo mi u boljem stanju nadam se, igrali smo protiv momčadi koja je domaćin, imala veliki pritisak. Mi ne mogu reći da smo igrali loše, ali nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo. Planirali smo prvih 15 minuta da će pritisnuti i da to izdržimo i da uđemo u ravnopravnu utakmicu i u utakmicu kakva je bila do greške kad smo imali četiri povezane greške i kasnili svi za pola koraka. Nismo bili ni lošiji puno od Engleske. Svjestan sam da mi nismo dobri prema naprijed i da nam nedostaje akcija, dubine, okomitosti, ulazaka u prazan prostor. Protiv Belgije i Engleske bili smo ravnopravni u svim parametrima u svim parametrima, osim u dubini i završnici. Moramo riješiti to, ako ne, neće biti dobro.

- Mi nismo realni, gledamo drugačije od drugih. Naša realnost je da prođemo grupu i korak po korak, to će biti uspjeh. Ali i da nam je netko rekao prije Engleske i ponudio minimalan poraz, prihvatili bismo vjerojatno jer ipak se to mjesto nameće kao teže nego drugo i treće.