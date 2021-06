Nije prošlo kako smo se svi nadali. Hrvatska je prvi put izgubila otvaranje Europskog prvenstva i gorak okus u ustima ostavili su nam Englezi, koji su se na ovaj način pomalo osvetili za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje navijača na Trgu

Ali jesu li zaista? Kada se bolje razmisli, poraz od Engleza možda je i najbolja stvar koja nam se mogla dogoditi, naravno, ukoliko Zlatko Dalić prodrma i razbudi igrače pa protiv Češke i Škotske odigramo kako nam priliči. Onako kako najbolje znamo.

Jer sada je najizglednije da će Engleska završiti kao prva u našoj skupini D, a prvoplasirani iz naše skupine ide na drugoplasiranog iz skupine F, takozvane, 'skupine smrti' ovog Eura u kojoj igraju Francuska, Portugal, Njemačka i Mađarska. U toj skupini moguće je zaista sve, no ipak je najmanje vjerojatno da će dalje proći Mađari.

Stoga je za očekivati da će netko od velike trojke biti drugi čime smo porazom od Engleske upravo mi izbjegli metak, a Englezi već u prvoj utakmici nokaut faze naišli na bitno teži zadatak.

Što donosi drugo mjesto naše skupine? Bitno lakši susret u nokaut fazi. Drugoplasirani iz skupine D ići će na drugoplasiranog iz skupine E u kojoj nastupaju Španjolska, Poljska, Švedska i Slovačka. Za očekivati je da će Španjolci biti prvi u toj skupini, a za drugo mjesto vjerojatno će se voditi bitka između Poljske i Švedske. Pa je sada jasno - jedna od tih momčadi bitno je lakši protivnik od one iz skupine F.

A ako smo treći?

Tu dolazimo do bitno težeg zadatka. Prvo, status jedne od četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije trebat će izboriti, a ako to i uspijemo, čeka nas netko od pobjednika skupina B, C ili E, ovisno o poretku trećeplasiranih u tom trenutku.

Za pretpostaviti je da će skupinu B osvojiti prva reprezentacija svijeta Belgija, da će u grupi C najbolja biti Nizozemska, a grupu E predvoditi Španjolska.

Stoga su nadolazeće akcije prilično jasne. Jesmo izgubili od Engleske, no to je možda najbolja moguća opcija jer na nama je sada da pobijedimo Češku i Škotsku pa u osminu finala zakoračimo lakšim putem.