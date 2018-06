Dalić: Nismo danas bili uredni, a u nedjelju je naš dan istine...

Zlatko Dalić odveo je svoju momčad do treće pobjede na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, njegovi su izabranici u 3. kolu Svjetskog prvenstva svladali (2:1) Island. I to je najvažnije, Hrvatska se sada okreće daljnjoj fazi turnira...

- Evo, upisali smo tri pobjede, skupili devet bodova, uz gol-razliku 7:1. Taj gol smo primili iz penala, zato moramo biti sretni. Smeta me što smo primili gol, ali imali smo dosta sreće u drugim situacijama, i vratar nam je bio odličan. Prvo mjesto je bilo naš cilj, mi smo ga ostvarili. Uvjeren sam da to nije naš kraj, da nije naš krajnji domet. Sada čekamo nedjelju da pokažemo pravu snagu, to je dan istine za nas - rekao je Zlatko Dalić, pa nastavio:

- Mi smo se tako odlučili, znao sam da ovi dečki imaju snage za pobjedu. Moram priznati da nismo bili uredni u svim segmentima igre, ali to je bilo za očekivati, ovo je bila neka nova momčad. Nismo gledali druge, samo smo pazili na sebe, to mi je bilo važno. Pokazali smo da ne kalkuliramo, da se to ne isplati.

Hrvatska je dominirala u prvom dijelu, ali ostala bez prigoda...

- U prvom poluvremenu smo imali puno dodavanja, ali nismo imali dubine. Znali smo da ako Kramarić dođe po loptu, u dubinu moraju ići Pjaca i Perišić. I tako smo imali nekakav posjed lopte, ali nismo imali šanse. A bitni su samo golovi. Reakcija u drugom dijelu je bila dobra, poveli smo, ali su nas mučili prekidi. Island je pokazao karakter, sjajno se bore, teško je protiv njih igrati.

Luka Modrić je igrao sat vremena...

- Dogovorili smo se kako ćemo koristiti Luku, prvi plan je bio da ga koristimo zadnjih pola sata, ali svi smo s njim kvalitetniji pa smo ga stavili odmah u igru. Nije bilo govora o nekakvom pritisku o čemu se pisalo. Dobro ste me mogli upoznati do sada, nema mene tko šta zvat ili pitat hoće li igrati Luka, igrat će samo oni koje ja stavim. S Lovrenom smo željeli pojačati skok. Nisam mislio uvesti Rakitića, bilo me strah kartona, ali Kovačić je osjetio neki manji problem, pa sam morao reagirati. Gotovo svi naši igrači su zaigrali na Svjetskom prvenstvu, sretan sam zbog toga. Već smo mjesec dana skupa, stvarno rade maksimalno, tako da su zaslužili to.

Jeste li pratili danas Dansku?

- Gledao sam Dansku, ali to nije bila njihova realna slika, tu se igralo na bod. Kada ih gledamo slični su Islandu, disciplinirani i karakterni,a tu su i dobri pojedinci poput Eriksena. Gledao ih je Ognjen Vukojević, on će mi prenijeti sve dojmove. Mi se sada moramo rekuperirati, a onda dati sve od sebe da u nedjelju odigramo najbolju utakmicu na turniru. Mene već polako hvata umor, kamoli ne dečke, oni su iscrpljeni, a to se najviše vidi na onima (Pjaca, Kovačić) koji nisu u pravom ritmu. Ali, moramo skupiti energiju i biti pravi. Sada ćemo zaboraviti ove tri utakmice, to je iza nas, to je prošlost. I sada za nas postoji samo Danska - završio je Dalić.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.