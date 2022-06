Dalić o Ćorlukinoj izjavi: Meni je 56 godina, čuvat ću zdravlje...

Igramo protiv snažne momčadi koja je kompaktna i organizirana. Igraju agresivno, vratio im se i Eriksen koji je motor momčadi. Pobijedili su na oba gostovanja, mi nismo u toj situaciji, ali to ne umanjuje naše šanse sutra. Ako budemo angažirani kao protiv Francuske, možemo im parirati. Došli smo tu napraviti dobar rezultat, najavio je Zlatko Dalić dan uoči trećeg kola Lige nacija koje Hrvatska u petak (20:45) igra protiv Danske u Kopenhagenu.

I dok su Danci već dugo u sjajnoj formi i u natjecanje su krenuli s dvije pobjede, Hrvatska ima bod iz prošle utakmice s Francuskom.

- Oni su obje utakmice pobijedili, a i mijenjali su sistem. Sve se vrti oko Eriksena, ali pojedinci nisu toliko važni, koliko je važna momčad. Puno trče, Schmeichel daje ritam na golu i sigurnost. Njihova glavna kvaliteta je momčad i na to moramo obratiti pažnju, dodao je Dalić pa otkrio tko sutra neće istrčati na Parken.

- Sosa neće igrati, vidjet ćemo kako je Barišić. Ostaje problem na lijevom beku. Netko će u vezi odmoriti (Kovačić, Modrić, Brozović) jer nas već čeka Francuska za tri dana. Moramo im odgovoriti sa svježijim igračima, vidjet ćemo to na treningu.

Ponovno je izbornik komentirao suludi raspored s četiri utakmice u 11 dana.

- Zaista neobična situacija da se nakon odmora opet dođe u reprezentaciju. Teški trenuci u Osijeku pa dobra utakmica protiv Francuske, pa dva gostovanja, malo neugodno i nelagodno. Međutim, moramo pokušati dati sve od sebe i napraviti dobru momčad. Rekao sam i prije da se ne ponavljam da mi Liga nacija ne leži i ujutro bih je otkazao, ali što je, tu je. Nije korektno i humano da se igraju četiri utakmice u deset dana, da ovoliko putujemo i da dečki nemaju odmora. Moramo paziti koga staviti sutra, moramo ganjati rezultat i bodove, ali tako je svima, ne možemo se žaliti, već izvući maksimalno iz ovoga. Jedva čekam da prođu ove dvije utakmice i da drugačije to gledamo, možda je bilo da se igralo 3+3, nego da to zbijemo u malo. Nemam se pravo žaliti niti me tko pita oko toga.

Kako ste zadovoljni napadom?

- U Osijeku nismo dali gol, promašili smo i neke izgledne prilike. Protiv Francuske smo zabili iz penala, nismo imali realizaciju, očito je da nam to nedostaje. Moramo se popraviti u tom dijelu, imali smo posjed, ali moramo biti konkretniji i okomitiji. Nismo se baš najbolje pokazali u te prve dvije utakmice. Budimir? Odigrao je dobru utakmicu, dao je ritam u fazi obrane, bio je agresivan i oduzeo je puno lopti. Minus realizacija, imao je jednu šansu. To je dobar pokazatelj kako treba napadač raditi za ekipu, ali realizacija je još bitnija. Znali smo njegovu kvalitetu, on je sam sebi šanse pojačao.

Dalić nije htio komentirati izjavu svog pomoćnika Vedrana Ćorluke o Marku Livaji...

- Meni je 56 godina i čuvam zdravlje, tako da medije ne pratim - rekao je Dalić i pohvalio stadion Parken.

- Mi smo drugi na svijetu i nemamo ništa blizu tome.

