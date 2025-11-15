Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANKETA: NE POPUŠTA

Dalić odlučno: Livaković treba braniti! Oko njega nema pitanja

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Dalić odlučno: Livaković treba braniti! Oko njega nema pitanja
KATAR 2022 - Zlatko Dalić naklonio se navijačima i grlio igrače | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dalić je prilično jasno 'ugasio' raspravu o tome treba li Livaković ostati prvi golman reprezentacije, iako ne nastupa za španjolsku Gironu

Neću više mijenjati i gotovo. Odlučno je rekao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon što su se ''vatreni'' kvalificirali na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je u petak na Rujevici pobijedila Farske Otoke 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola, Muse i Vlašića.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Dalić je započeo utakmicu u formaciji 3-4-2-1, a na poluvremenu je odustao od tog sustava. Izvadio je veznjaka Marija Pašalića te ubacio stopera Josipa Šutala, dok su Josip Stanišić (desno) i Gvardiol (lijevo) preselili na bekove.

IDE NA PETI MUNDIJAL Luka Modrić: Odlični rezultati malo su nas razmazili, ali ovo je veliki uspjeh! Jako smo sretni
Luka Modrić: Odlični rezultati malo su nas razmazili, ali ovo je veliki uspjeh! Jako smo sretni

- Sve što smo napravili jest s četiri u obrani. Probali smo, ali nemamo vremena. Imamo profil igrača za to, ali mi smo sve svoje napravili s 4-2-3-1 ili 4-3-3. I više neću mijenjati i gotovo - rekao je Dalić, pa je poslao snažnu poruku.

NAKON POBJEDE Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

- I treba braniti Livaković. Nema više pitanja oko njega. Golman se mora trpjeti, znam koliko živi za reprezentaciju. Mi volimo stalno pitati hoće li braniti, branit će. Da i to riješimo - rekao je Dalić i time prilično jasno "ugasio" raspravu o tome treba li Livaković ostati prvi golman reprezentacije, iako ne nastupa za španjolsku Gironu.

KATAR 2022 - Zlatko Dalić naklonio se navijačima i grlio igrače
KATAR 2022 - Zlatko Dalić naklonio se navijačima i grlio igrače | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik ističe kako reprezentaciji treba brzina za Mundijal.

- Puno je posla pred nama. Moramo do ožujka naći igrače. Pratit ćemo , davati prilike i igrati najbolje. Treba nam brzina, kvaliteta. Ako želimo nešto napraviti i ponoviti na SP-u moramo biti kvalitetniji - zaključio je Dalić na konferenciji za javnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025