Dalić odlučno: Livaković treba braniti! Oko njega nema pitanja

Neću više mijenjati i gotovo. Odlučno je rekao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon što su se ''vatreni'' kvalificirali na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je u petak na Rujevici pobijedila Farske Otoke 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola, Muse i Vlašića.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Dalić je započeo utakmicu u formaciji 3-4-2-1, a na poluvremenu je odustao od tog sustava. Izvadio je veznjaka Marija Pašalića te ubacio stopera Josipa Šutala, dok su Josip Stanišić (desno) i Gvardiol (lijevo) preselili na bekove.

- Sve što smo napravili jest s četiri u obrani. Probali smo, ali nemamo vremena. Imamo profil igrača za to, ali mi smo sve svoje napravili s 4-2-3-1 ili 4-3-3. I više neću mijenjati i gotovo - rekao je Dalić, pa je poslao snažnu poruku.

- I treba braniti Livaković. Nema više pitanja oko njega. Golman se mora trpjeti, znam koliko živi za reprezentaciju. Mi volimo stalno pitati hoće li braniti, branit će. Da i to riješimo - rekao je Dalić i time prilično jasno "ugasio" raspravu o tome treba li Livaković ostati prvi golman reprezentacije, iako ne nastupa za španjolsku Gironu.

KATAR 2022 - Zlatko Dalić naklonio se navijačima i grlio igrače | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik ističe kako reprezentaciji treba brzina za Mundijal.

- Puno je posla pred nama. Moramo do ožujka naći igrače. Pratit ćemo , davati prilike i igrati najbolje. Treba nam brzina, kvaliteta. Ako želimo nešto napraviti i ponoviti na SP-u moramo biti kvalitetniji - zaključio je Dalić na konferenciji za javnost.