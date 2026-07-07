Dalić otkriva odlazi li ili ostaje izbornik? Evo kad i gdje gledati

Hrvatska nogometna reprezentacija dan nakon šokantnog ispadanja od Portugala sa Svjetskog prvenstva ostala je bez izbornika. Barem službeno, jer je tada istekao mandat Zlatku Daliću, najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti. On je u osam godina i osam mjeseci za kormilom reprezentacije osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine te srebro u Ligi nacija 2023. godine.

I prije početka Svjetskog prvenstva mnogo se pričalo o njegovoj sudbini na klupi reprezentacije. HNS mu je ponudio ugovor, no on je tada naglasio kako ga nije potrebno potpisati jer želi apsolutni mir uoči velikog natjecanja. No ono nije bilo onakvo kakvo smo očekivali.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mundijal smo otvorili s novom formacijom, koju smo počeli uigravati tek nekoliko tjedana prije otvaranja, i Engleska nas je teško kaznila. Nakon toga igre su se stabilizirale pa smo pobjedama nad Panamom i Ganom uspjeli osigurati prolazak u nokaut-fazu s drugog mjesta u skupini. Put nas je vodio preko Portugala, a o toj utakmici sve je već ispričano.

Hrvatska je bila bolja, osobito u drugom poluvremenu i poveli. Izjednačenje je stiglo iz penala koji je realizirao Ronaldo. Portugalci su preokrenuli golom u nadoknadi, a mi smo izjednačili u 103. minuti, samo da bismo doživjeli novi šok. Gol Gvardiola poništen je zbog dodira vlasi kose Matanovića nekoliko sekundi ranije. Nakon toga završio je Dalićev mandat, najduži od svih izbornika na Mundijalu uz onaj Didiera Deschampsa.

Nakon dolaska u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman neizbježno pitanje bilo je hoće li nastaviti s nekom novom generacijom i dalje voditi reprezentaciju. Kao i na Mundijalu, Dalić nije davao konkretne odgovore.

Velika Gorica: Doček hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Prerano je za konačne odgovore. Tek smo se vratili i u idućim danima razgovarat ćemo s vodstvom Saveza o svemu te ćemo odlučiti ono što je najbolje za hrvatski nogomet. Zahvalan sam predsjedniku Marijanu Kustiću na podršci i povjerenju koje mi je dao. Sigurno je da završava jedno veliko razdoblje hrvatske reprezentacije. Iza nas su tri svjetska prvenstva i gotovo deset godina ispunjenih velikim uspjesima, na što svi možemo biti ponosni - rekao je i dodao:

- Istodobno vjerujem da reprezentacija ima kvalitetnu budućnost. Mladi igrači na ovom su prvenstvu pokazali da mogu preuzeti odgovornost. Svaka generacija mora proći teške trenutke prije nego što dođu veliki rezultati. Tako su prolazili Modrić, Perišić, Kramarić i ostali, a sada taj put čeka neke nove igrače

Nakon toga najavio je da će se sve znati u roku od nekoliko dana, nakon što se malo odmori, sabere dojmove i potom susretne s predsjednikom HNS-a Kustićem. Sudbina Dalića uvijek se vezala uz onu kapetana Luke Modrića. Izvjesno je da najbolji igrač u povijesti Hrvatske neće nastaviti igrati za "vatrene" i u 41. godini života, no ni on još nije dao definitivan odgovor. Dalić bi pak svoj mogao dati danas navečer, kada gostuje u emisiji "Americana" na HRT-u 2, koja počinje u 20 sati.

Tekstualni prijenos emisije moći ćete uživo pratiti na portalu 24sata.