Dalić: Ovo je vjerojatno Lukin zadnji SP, idemo sad do kraja

Hrvatska u srijedu u 20 sati igra povijesnu utakmicu za finale Svjetskog prvenstva. Dan uoči najvažnije utakmice u našoj povijesti u zadnjih 20 godina na presici su bili izbornik Zlatko Dalić i Dejan Lovren.

Riječ je prvi dobio izbornik Dalić.

- Kakve igrače imamo, nije čudno da smo među četiri. Igrači su bili osporavani, pokazali su i dokazali kvalitetu i ostat će upamćeni kao sjajna generacija koja se približila Vatrenima. Sve je to rezultat rada.

Koliko još može Luka Modrić, dosta se potrošio?

On pokazuje kvalitetu toliki niz godina, i čudi da on sprinta u 115. minuti. To pokazuje njegov karakter i želju da nešto napravi. On je kao klupski napravio sve što je mogao, s reprezentacijom nije. Obzirom da mu je ovo vjerojatno zadnji SP i drago mi je da je došao tako daleko, da je kandidat za Zlatnu loptu Ali nije on jedini, mi smo napravili rezultat kao momčad i zbog toga smo tu gdje jesmo.

Koliko ste upoznali Englesku, dali su sedam od 11 golova iz prekida?

Naravno, napravili smo analizu, pokazali važne stvari koliko smo mogli. Znamo od kud nam prijeti opasnost i nakon Islanda, Danske i Rusije nas čeka drugačiji stil igre i mi to moramo prihvatiti. To nam puno više odgovara, opasni su, daju golove iz prekida.... Ali mi nemamo razloga biti opterećeni, došli smo uživati,igrati nogomet, veseliti se i napraviti rezultat. Nije nam važno s kim igramo, mi smo došli napraviti sve što mi možemo, a rezultat kakav bude..

Pozdrav od navijača Budućnosti, kakva je situacije s igračima?

Hvala lijepo na porukama, dobio sam puno poruka, susjedi smo i normalno je da navijaju za nas. Vrsaljko ima problem, a mi hoćemo spremne igrače za igru. Vidjet ćemo, velika je utakmica, trebaju nam svi zdravi. Imali smo pet teških utakmica, uzele su svoj danak. Potrošili smo se, međutim nema alibija, nema opravdanja. Sad smo tu da damo sve od sebe, nemamo niti jednoga trenutka da kažemo da smo umorni ili da smo se potrošili. Tek ćemo se potrošiti.

Kako je moguće da bude tako mala zemlja tako uspješna? Je li to talent?

Mi smo takva zemlja da je kod nas sve moguće. Nas je četiri milijuna, četiri milijuna izbornika, igrača... Sve je moguće. Ne znam koliko vi vidite, mi nešto malo znamo, i to smo čudni, cijela je zemlja na ulici i ponos. Ali rezultat i infrastruktura su neusporedivi, to je za vas nezamislivo. Naš talent, emocije i naboj nas nose, ponovno smo tamo gdje nam je mjesto, mi to smo zaslužili s puno stvari. Sad je nogomet u Hrvatskoj učinio puno sreće i zadovoljstva, ne mogu ni zamisliti što bi bilo da budemo svjetski prvaci, ne bi nitko radio, ne rade ni sada....

Hoće li Rusi biti podrška vama, zbog Vide i Vukojevića?

Mi smo zahvalni za pažnju i ljubaznost ruskog naroda. Podrška će nam puno značiti, to je za nas motiv više. To je nogomet, on čini puno, zbližava ljude. Mi smo sretni i zahvalni što smo doživjeli u Rusiji, bez obzira kako završilo.

Lovren: Izbornik od početka vjeruje u nas

Igraš u Premierligi, jesi li svjestan euforije u Engleskoj i jesi li spreman pokvariti party?

Ne čitam i ne pratim što se događa u Engleskoj, više pratim što se događa kod nas. Sigurno vlada pozitiva atmosfera, oni očekuju pobjedu kao i naš narod. Bit će teško i zanimljivo za obje momčadi.

Znaš mnoge igrače, možeš li dati savjet suigračima i kako ćeš se osjećati na suprotnoj strani?

Naravno, igram s Hendersonom, poznajem dosta igrača iz Engleske, s nekima se srećem i na utakmicama. Naši igrači znaju kvalitete njihovih igrača, ne treba tu trošiti riječi, sve su to igrači iz velikih klubova. Imam samo velike riječi hvale, ali ne treba previše pričati o tome.

Možeš li iz perspektive igrača objasniti kako ste došli do polufinala?

Mi smo mala zemlja st toliko uspješnih sportaša. Drago mi je da su nas ljudi prepoznali. Ovaj uspjeh je veliki za nas, ali nećemo se s ovim zadovoljiti, uvijek težimo ka boljem. Zlatko nam je od početka dao povjerenje i kad nisu ljudi vjerovali u nas, on je najviše vjerovao, to je najveća razlika od početka.

Odigrao si puno velikih utakmica, koliko je ovo različito?

Sve je pozitivno, uživamo, posljednjih dana najviše, jer znamo što se događa u Hrvatskoj. Ovo će za nas zauvijek ostati u sjećanju, priređujemo narodu najbolje što možemo, mislim da su to zaslužili. Vjerujem da možemo i to je najvrjednije.

Jeste li umorni?

Nije isto igrati dva puta po 90 ili 120 minuta. Ali imali smo dosta vremena oporaviti se, znamo kako se oporaviti, ja sam perfektno spreman, takvi su i moji suigrači, svatko zaboravlja na mali umor jer ovo se možda više nikad neće ponoviti.

Harry Kane? Kako ćete ga čuvati? Zabio je četiri gola Liverpoolu.

Ne znam što bih kazao, toliko je sad nebitna ta utakmica i poraz 4-1 od Tottenhama. Niste pitali kako sam odigrao dobro protiv njega, samo tražite kad sam igrao loše. Imam za njega respekt, on je jedan od najboljih napadača u ligi, konstantno zabija golove, ali nije samo on opasan, kompletno svi igraju u najboljim svjetskim klubovima, bit će teak zadatak za sve nas. Dat ćemo sve od sebe, ako ponovimo utakmicu protiv Argentine, bit će sve dobro.

Kako je moguće da bude tako mala zemlja tako uspješna?

Od svega po malo. Očito nam je Bog dao to. Prošli smo kroz sve i svašta, našem narodu nikad nije bilo lako, pa ni sad, ali nama je drago da možemo narod razveseliti, i da dođemo s medaljom kući.

Hoće li Rusi biti podrška vama, zbog Vide i Vukojevića?

Ovo je najbolji turnir na kojem sam bio, sve pohvale Rusiji što se tiče toga. Ja se nadam da će nas bodriti jer imamo par sličnih riječi. Znam da će doći dosta hrvatskih navijača, da imamo najveću podršku u domovini.

