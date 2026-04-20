Dalić posjetio Guardiolu i dao mu novi dres 'vatrenih'! Evo o čemu su pričali u Manchesteru

Delegacija HNS-a na čelu sa Zdravkom Dalićem posjetila je u Manchesteru Pepa Guardiolu. Španjolac je u nedjelju slavio s 'građanima' u najvažnijoj utakmici sezone protiv Arsenala (2-1) i u ponedjeljak odradio ugodan razgovor i fotografiranje s hrvatskim izbornikom i ostatkom delegacije, piše HNS na službenoj stranici.

U društvu Dalića bili su tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, pomoćnik Vedran Ćorluka i trener za kondicijsku pripremu Luka Milanović. Primarna tema razgovora bila je situacija s dvojicom Hrvata u Manchesteru. Riječ je o Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu; veznjak se nedavno vratio nakon ozljede pete i još uvijek hvata natjecateljski ritam, a stoper je u procesu oporavka od frakture tibije i doznajemo kako će nastupiti na Svjetskom prvenstvu.

- Zahvaljujem kolegi Guardioli na izdvojenom vremenu i srdačnoj dobrodošlici u njegovom uredu, bilo nam je zadovoljstvo podijeliti razmišljanja o nogometu, pripremi ekipe i izazovima trenerskog posla s jednim od najboljih i najuspješnijih trenera svih vremena. Zadovoljstvo je čuti da s velim respektom govori o hrvatskom nogometu i svemu što je ostvarila hrvatska reprezentacija proteklih godina, izjavio je Zlatko Dalić.

Nadodao je kako je saznao najnovije informacije o ozljedama hrvatskog dvojca.

- Lijepo je čuti s kolikim poštovanjem Guardiola govori o igračkim vještinama, ali i ljudskim vrlinama Matea i Joška, drago nam je što imaju takav status u jednom od najboljih klubova na svijetu. Dobili smo iz prve ruke informacije o njihovom oporavku, naravno da računamo da na Svjetskom prvenstvu opet budu među našim nositeljima igre, što mogu biti jedino ako su potpuno zdravi.

Delegacija je provela i večer s 'vatrenima' u restoranu u nedjelju navečer.

- Bilo je ugodno s njima provesti večer, s obzirom na to da se nismo mogli vidjeti u Orlandu, lijepo ih je vidjeti nasmijane i vedre. Raduje me što su oni vrlo optimistični, osjećam veliki motiv da budu spremni pomoći reprezentaciji na SP-u, a ujedno i doprinijeti Cityju u završnici sezone, posebno Mateo koji već konkurira za ekipu. Želim im samo zdravlje, Mateu dobru minutažu, a Jošku nastavak uspješnog oporavka, nadodao je izbornik Hrvatske.

Na kraju sastanka, hrvatska delegacija uručila je španjolskom treneru dres 'vatrenih' s brojem četiri te posebno dizajnirati set za šah.