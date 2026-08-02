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NAJAVIO NOVI POSAO

Dalić prvi put o budućnosti nakon 'vatrenih': Vraćam se najesen, klub ne dolazi u obzir

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dalić prvi put o budućnosti nakon 'vatrenih': Vraćam se najesen, klub ne dolazi u obzir
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Posljednjih dana kao mogući poslodavci spominjali su se Saudijska Arabija, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati. Bivši izbornik nije otkrio gdje će nastaviti karijeru, ali dao je naslutiti da je riječ o azijskoj momčadi

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Zlatko Dalić (59) vrlo je blizu novom izborničkom poslu. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije otkrio je da ne razmišlja o povratku klupskom nogometu te da je u ovom trenutku najizglednije kako će karijeru nastaviti na klupi jedne azijske reprezentacije. Dalić je nakon gotovo devet godina napustio Hrvatsku poslije Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a na novi angažman očito neće dugo čekati. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju s novinarom Ivom Mikuličinom potvrdio je da je dobio velik broj ponuda.

- Prije svega, htio bih naglasiti kako rad u klubu ne dolazi u obzir. Kanim preuzeti neku reprezentaciju - rekao je Dalić pa nastavio:

- Bez lažne skromnosti, istaknut ću kako je poziva bilo i više nego dovoljno. Odluku o novom reprezentativnom kormilu donijet ću vrlo brzo, jer želim početi novi posao već u prvim danima jeseni. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je „dolje“ u Aziji. Zemlju bih vam zasad, ipak, prešutio.

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Posljednjih dana kao mogući poslodavci spominjali su se Saudijska Arabija, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati. Prema ranijim informacijama, UAE je Daliću već ponudio ugovor vrijedan pet milijuna eura godišnje, ali hrvatski trener tu ponudu još nije prihvatio. Dalić zasad nije želio otkriti s kojom reprezentacijom pregovara niti je potvrdio da je postignut konačan dogovor. Ipak, želi novi posao započeti već početkom jeseni pa bi odluka trebala biti poznata vrlo brzo.

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U novoj reprezentaciji mogao bi zadržati i velik dio stručnog stožera s kojim je radio tijekom završnog razdoblja na klupi Hrvatske. Uz njega bi trebali ostati Danijel Subašić, Dražen Ladić, Marjan Mrmić i analitičar Marc Rochon, dok se kao mogući članovi stožera spominju Vedran Ćorluka i kondicijski trener Luka Milanović.

Dalić je Hrvatsku vodio u 111 utakmica te ostvario 62 pobjede. U gotovo devet godina na klupi "vatrenih" osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., broncu četiri godine poslije te drugo mjesto u Ligi nacija. Prije početka novog angažmana dio ljeta provest će u Dalmaciji, a najavio je i mogući odlazak prema Krki i Skradinu.

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Komentari 15
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