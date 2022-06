Dalić: U Osijeku su zviždali oni koji žele nemile scene i prazne tribine. A kritike mi odgovaraju

Deseta utakmica protiv aktualnih svjetskih prvaka pokazala se sretnom. Hrvatska je u četvrtom kolu Lige nacija po prvi puta pobijedila Francusku rezultatom 1-0, a gol je iz penala zabio kapetan 'vatrenih' Luka Modrić.



Hrvatska je Ligu nacija otvorila porazom u Osijeku, a u sljedeće tri utakmice od mogućih devet osvojila je sedam bodova i popela se na drugo mjesto u skupini. Izbornik Zlatko Dalić je dnevniku Nove TV rekao da mu je pobjeda protiv Francuza 'jedna od najdražih'.

- Bila je teška situacija zbog poraza koji nismo očekivali odmah na početku. Austrija je bila na papiru najlakši protivnik, ali onaj tko se vrati od poraza 0-3 protiv najboljih na svijetu, onda je to karakterna i sjajna momčad. Rijetko kome bi to uspjelo.

Poraz od Austrije u Gradskom vrtu obilježili su i zvižduci nakon čega je izbornik Dalić reagirao rekavši da igrači to nisu zaslužili. I ako žele neka kritiziraju njega. Sada je istaknuo da to nisu bili hrvatski navijači.

- Slavonija i Osijek su oduvijek sjajno podržavali reprezentaciju. Nisu zviždali navijači hrvatske reprezentacije, nego oni koji priželjkuju neke nemile scene. Oni koji žele da se ponavlja prošlost iz Saint Etiennea i Milana, da Hrvatska ponovno igra pred praznim tribinama. Ne mogu zabraniti zvižduke, ali moram zaštititi reprezentaciju jer ona to ne zaslužuje. Pogotovo ovi igrači koji daju sve od sebe svaku utakmicu. Hrvatska reprezentacija je mjesto okupljanja hrvatskog naroda i zajedništva, i dok god sam ja izbornik ona će biti ponos svih Hrvata.

A kako se izbornik Dalić nosi s kritikama?

- Pozitivne su uvijek dobro došle i ja ih prihvaćam. Nažalost, kod nas su one uglavnom neargumentirane i zločeste što me smetalo u početku. Sada mi to i odgovara jer što je veća kritika dragi Bog mi daje još više snage da budem bolji.

Mogu li Erlić i Šutalo računati da će biti u početnih 11?

- Odigrali su sjajne dvije utakmice. Dat ćemo svima šansu, ali kad se dokažeš protiv svjetskih prvaka, onda se imaju pravo nadati pozivu, a ja nemam pravo to ignorirati. Na sjajnom su putu i Hrvatska je u njima dobila dva sjajna stopera - kazao je Dalić

Ante Budimir u odnosu na Kramarića?

- To su dva različita tipa napadača. Budimir je 'sidraš' koji igra sjajne faze obrane. Agresivan je i podsjeća me na Mandžukića u Rusiji da pregazi protivničke stopere, ali mu nakon trke nedostaje snage u završnici sto je hendikep. Kramarić nas je puno puta iznenadio te više izlazi po loptu. Imamo raznovrsnost, ali i druge napadače. Žao mi je što Livaja zbog korone nije bio s nama, a Petković ovisi samo o sebi - rekao je Dalić pa zaključio.

Ključna će biti utakmica protiv Danske u Zagrebu. Ako dobijemo, šanse su nam ogromne. Ići ćemo punom snagom i cilj nam je biti prvi u grupi.

Najčitaniji članci