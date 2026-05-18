Dalić: Žao mi je što tog igrača nisam uspio ugurati na popis

Izbornik Zlatko Dalić odredio je popis za Svjetsko prvenstvo. Na popisu nema ni Diona Drene Belje ni Luke Stojkovića što je dovelo do podijeljenog mišljenja u hrvatskoj javnosti. Reprezentacija će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu, a istog dana će putovati u Rijeku gdje će se pripremati do 6. lipnja. U utorak, 2. lipnja "vatrene" na Rujevici očekuje pripremni ogled protiv Belgije, a pet dana kasnije u Varaždinu će odmjeriti snage protiv Slovenije. Reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju američku bazu u Alexandriji.

Izbornik Dalić je za Dnevnik Nove TV komentirao situaciju oko Belje i Stojkovića.

- Beljo igra zaista sjajno i prije tri godine je bio u reprezentaciji, imao je dva nastupa. Ovaj put sam se odlučio za Musu i Matanovića. Oni imaju dobre sezone, jako dobro igraju u svojim klubovima. Matanović je najbolji strijelac kluba, igra finale EL, igra Bundesligu. Musa također sjajan, 12 golova u 13 nastupa. Obojica su bila sjajna na turneji u SAD-u, a onda su i podigli formu do ovoga popisa tako da su dobili prednost nad Beljom - rekao je pa dodao:

- Pratili smo sve i doživjeli smo to kao jedno veliko natjecanje. Kako je zabijao Beljo tako su zabijali i ova dvojica. Nitko nije posustajao i interno je bilo dosta razgovora i skautiranja i na kraju je to naša odluka.

Zatim se osvrnuo na Luku Stojkovića.

- Luka zaista igra sjajno, pogotovo kraj sezone. Svojim asistencijama i golovima donio je Dinamu dvostruku krunu, kao i Beljo i na tome im čestitam. On je igrač koji ima veliki potencijal, zaista me intrigira i žao mi je što njega nisam nekako ugurati u popis. Imamo izbor tih igrača koji su bili s nama dvije godine i proveli cijeli ciklus. Ja gledam taj kontinuitet, zajedništvo, ambijent koji je bio sjajan u Americi i zbog toga sam donio takvu odluku - rekao je pa nastavio:

- Ako Stojković ovako nastavi, bit će jako blizu reprezentacije. Krajnji popis je 1.6. i ako se dogode neke stvari, koje ja ne bih htio da se dogode, ozljede ili tako nešto, onda ćemo razmišljati o igračima kao što su Stojković i Majer koji je također otpao. Sa Stojkovićem nisam pričao.

