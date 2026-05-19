Dalića opet zovu na Bliski istok, nude mu bogatstvo da napusti 'vatrene' nakon SP-a u Americi!

Ujedinjeni Arapski Emirati ponudili su pet milijuna eura godišnje plaće izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću (59) kako bi napustio klupu "vatrenih" nakon Svjetskog prvenstva, pišu Sportske novosti. Dalić mjesecima ne želi otkriti hoće li povesti Hrvatsku u novi ciklus Lige nacija i kvalifikacije za Europsko prvenstvo, već kaže kako će o tome odlučiti kad za to dođe vrijeme.

U međuvremenu, takav status golica maštu zemalja s Bliskog istoka, gdje se Dalić pokazao ranije u trenerskoj karijeri, vodeći Al Faisaly i Al Hilal iz Saudijske Arabije, kao i Al Ain iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od travnja prošle godine Emiraćane vodi Rumunj Cosmin Olarioiu i ima ne baš zavvidan uspjeh od četiri pobjede, pet remija i četiri poraza. Radi se o 67. selekciji svijeta koja je zapela u završnoj fazi kvalifikacija za Mundijal.

Već je odbio Katarce i Kineze

Baš kao i ranije, Dalić se i ovaj put zahvalio na ponudi rekavši kako se želi koncentrirati isključivo na Svjetsko prvenstvo. Prije nešto više od dvije godine izborniku srebrne selekcije iz Rusije i brončane iz Katra stigla je još unosnija ponuda, teška između pet i šest milijuna eura godišnje, čak je išao i i osobno u tu zemlju razgovarati s čelnicima tamošnjeg saveza i odbio ih uoči četvrtfinala Lige nacija. Ponudili su mu i da postane kompletan šef katarskih nogometnih reprezentacija koji bi odlučivao i tko će voditi mlađe selekcije, ali i tko će biti u stožeru poput liječnika, fizioterapeuta i ostalih.

Ovako je jednom prilikom objasnio interes bogatih zemalja.

- Govorili su mi da iskoristim tu situaciju i uzmem novac. Nakon Svjetskog prvenstva sam ostao jer to sve vrijeme sam govorio o zajedništvu i domoljublju i to sam propagirao. Da sam tada otišao za novcem, kakvu bih poruku ja poslao i mladim ljudima i svima u Hrvatskoj? Govorim jedno, radim drugo. Dovoljno sam bogat čovjek, ne mislim materijalno, nego imam sve sređeno u životu, obitelj, dva sina s fakultetima. Nije bilo te situacije, iako je bilo strašnih ponuda, posebno od jednog kineskog kluba. Ponuđen mi je ugovor 10 milijuna eura neto po godini i trogodišnji ugovor. Ja sam se zahvalio. Predsjednik kluba se vratio nakon pola godine. Ponovno sam rekao da nema tog novca da napustim hrvatsku reprezentaciju. Nikad mi nije bilo žao, ponosan sam na tu svoju odluku.

Dalićeva se plaća u HNS-u, prema dostupnim informacijama, kreće oko milijun i pol eura godišnje bruto, odnosno 125.000 eura mjesečno. Ako bi odlučio napustiti nacionalnu selekciju nakon gotovo devet godina, Slaven Bilić i Ivica Olić najozbiljniji su kandidati za nasljednika.

