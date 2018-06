Dalićev plan za Argentince: Iz početne postave ispada Krama

Argentinci po svemu sudeći idu s novim eksperimentom na Hrvatsku, očekuje se da će Jorge Sampaoli promijeniti četvoricu igrača u odnosu na Island i 'gauche' poslati u formaciji 3-4-3.

Totalna ofenziva čeka Vatrene u Nižnjem Novgorodu, a neće ni Zlatko Dalić to gledati prekrštenih ruku.

Reprezentacija Hrvatske sletjela je večeras u Nižnji Novgorod gdje je u četvrtak čeka ogled drugoga kola skupine D s Argentinom. U pauzi između Nigerije i Argentine izbornik Dalić riješio je problem nezadovoljnog Nikole Kalinića, no čini se kako još uvijek nije riješio dilemu koga poslati na teren protiv Messija i društva.

Postava koja je istrčala u Kalinjingradu bila je jako ofenzivna i teško da će se Dalić odlučiti zaigrati tako protiv Argentine, puno je izglednija varijanta u kojoj bi jednoga ofenzivca zamijeniti defenzivno orijentiranim igračem.

Obzirom da izbornik jako cijeni Mandžukićev doprinos u obrani, to bi značilo da bi Kramarić susret mogao započeti na klupi, a jedina dilema je koga će izbornik poslati na teren umjesto njega, Milana Badelja ili Marcela Brozovića.

Na prvi pogled Badelj se čini logičnijom i izglednijom opcijom od Brozovića, ako se izbornik doista odluči za promjenu. Ne samo zbog toga što je stariji i nešto iskusniji, nego i zbog toga što je defenzivno odgovorniji od Brozovića, te bi time bilo korisniji u pokušaju zaustavljanju Messija, ali i u rasterećenju Modrića i Rakitića u defenzivi.

Statistički gledano, dvojica veznjaka gotovo da imaju identične brojke i učinak u dresu reprezentacije. Badelj sveukupno ima dvije utakmice više, no obojica su odigrala po 25 službenih utakmica, s tim da Brozović ima pet utakmica na EP i SP, dok je Badelj skupio jednu manje, sve četiri u okviru zadnjeg Eura u Francuskoj. Brozović je zabio šest, Badelj jedan gol...

U Dalićevom mandatu Badelj je odigrao vrlo važnu utakmicu zadnjeg kola kvalifikacija u Ukrajini, koju je Brozović propustio zbog ozljede mišića, no zato je Brozović odigrao obje utakmice baraža protiv Grčke, a Dalić mu je dao i pola sata protiv Nigerije, upravo je on zamijenio Kramarića u 60. minuti i nije nemoguće da je to bila priprema za ono što nas čeka protiv Argentine.

Dojam je da bi Badelj u ovom slučaju bio nešto korisniji, no čini se kako Dalić više vjeruje Brozoviću... A da obojici da po poluvrijeme?

Doživjet će i naš sastav određene promjene u odnosu na viđeno protiv Nigerije u subotu. Sasvim je izvjesno da će iz prvih 11 ispasti ofenzivac Andrej Kramarić te da će umjesto njega zaigrati Milan Badelj ili Marcelo Brozović.

Izbornik još razmišlja koju će varijantu izabrati.

U slučaju da Luka Modrić zaigra na poziciji zadnjeg veznog, onda nešto slobodniji Marcelo Brozović upada u udarnu postavu.

Ukoliko pak Dalić odluči Luku vratiti na poziciju isturenog veznog, odmah iza Mandžukića, tada se u sastav vraća Milan Badelj.

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.