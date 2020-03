Dalićev posao malo je dosadan, ali volio bih voditi 'vatrene'...

Nenad Bjelica (48) posljednjih je nekoliko godina postao veliko trenersko ime, čak i u europskim okvirima. Dobro je vodio Austriju Beč i Lech, a svoj trenerski talent pokazao je i u Dinamo na čijoj je klupi sjedio u 99 utakmica. Dvije je propustio zbog kazni pa je uskakao Austrijanac Rene Poms.

Bjeličin trenerski kredo prepoznat je i u stranim medijima pa su tako novinari srpskog Telegrafa napravili veliki razgovor s trenerom Dinama.

- Devet utakmica za reprezentaciju. Premalo, rekao bih. Pa igrao sam tri i pol godine u Bundesligi i šest sezona u Primeri. Prije nije bilo televizije pa sam valjda bio daleko od očiju javnosti, nisu me mogli pratiti kako igram. Šanse za zaigrati u reprezentaciji bile su puno manje, ali i konkurencija je tih godina bila strašno velika na pozicija na kojoj sam ja igrao. Prosinečki, Boban, Asanović, Soldo... Baš je bilo teško probiti se - počeo je Bjelica razgovor.

Period u Španjolskoj bio mu je najdraži u igračkoj karijeri.

- Definitivno! Tamo sam se najbolje osjećao, u Albaceteu, u trećoj i četvrtoj sezoni. U prvoj i drugoj i nisam previše igrao. Lijepo mi je bilo i u Betisu, bili su tamo tad Albert Naš, Vlada Stošić, Risto Vidaković. Bio sam i u Las Palmasu, vratio se u Osijek, pa Kaiserslautern... Svašta sam prošao i mislim da sam napravio lijepu karijeru.

Foto: screenshot/

'Rapidu sam utrpao tri komada'

Stare prijatelje Bjelica nije zaboravio.

- Najviše se čujem s Cicovićem (Željko Cicović, bivši igrač, a od 2003. trener golmana u Las Palmasu op.a.). Puno smo se u to vrijeme družili, a tamo sam bio godinu i pol dana. S Ristom sam dobar, s cijelom njegovom obitelji, iako je on na Filipinima trenutno trener. Čujem se i s Peđom Vasiljevićem, bivšim igračem Partizana koji je bio u Osasuni sportski direktor, trener, skaut i šef skautske službe. Sad je menadžer pa se često čujemo - otkrio je Bjelica koji preko svojih prijatelja i poznanstava lako dolazi do kvalitetnih igrača diljem Europe i svijeta.

Posebno mjesto u karijeri Nenada Bjelica zauzima utakmica s Rapidom iz Beča, kad je kao igrač Osijeka izbacio momčad predvođenu sjajnim Dejanom Savićevićem.

- Najbolja jesen u povijesti Osijeka, jer smo u Hrvatskoj bili prvi, završili smo polusezonu sa sedam bodova prednosti, a u Europi prošli tri pretkola. Mislim da u Osijeku nije igrao, pobijedili smo 2-1, a dao sam golove iz slobodnog udarca i penala. U Beču je igrao, ali svejedno smo ih dobili 2-0. Dao sam prvi gol, a Dejo je promašio penal. Ma, Dejo je bio izvanserijski igrač i bio je užitak gledati ga u onim godinama kad je bio u Crvenoj zvezdi i Milanu. U Rapidu je igrao "za dušu", u smiraj karijere.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bjelica je u svom Osijeku doživio velike uvrede nakon što je sjeo na vruću Dinamovu klupu. Pošarali su njegov mural.

- Ja sam dijete Osijeka, moj san bio je zaigrati za Osijek kad sam bio klinac. Sve ostalo što sam ostvario u igračkoj i trenerskoj karijeri bio je samo veliki plus za mene. Proglasili su me legendom jer sam puno napravio za taj klub, a onda su me ti isti precrtali kad sam potpisao za Dinamo. Rekao bih da je to samo grupica navijača koja je tako izrazila svoje frustracije. Tako je to kad nekog previše voliš pa se razočaraš, sad je situacija ipak nešto "normalnija". Valjda su sad shvatili da sam profesionalac i da mi je u Dinamu lijepo. Baš su me "modri" dobro prihvatili, osjećam se od prvog dana ugodno.

Još jedna legenda Osijeka zasigurno je Ljupko Petrović (72).

- Apsolutno. Bio sam dijete dok je Ljupko bio trener u Osijeku. On je s mojim ocem odrastao, znam ga i pratio sam ga kroz karijeru. Mislim da smo se davne 2009. susreli u Turskoj na nekim pripremama pa smo se mali ispričali, tad je, ako se ne varam, vodio Vojvodinu s Milanom Đuričićem. Znam ga i kroz obitelj, njegovog sina. Ljupko kad dođe u Osijek ljudi mu se dive, obožavaju ga. Za mene je on najuspješniji trener s ovih prostora i bliskoj prošlosti, treba mu na tome čestitati.

'Pomaže mi što znam jezike'

Bjelica ne krije da mu je želja uskoro potpisati za neki od klubova iz pet najjačih europskih liga.

- Ambiciozan sam i vjerujem u sebe. Bio sam trener u Italiji u Serie B, u Austriji... A sad, doći do liga petice nije lagano. Vjerujem da ću nekako doći do Njemačke, Italije ili Španjolske. Tamo sam ostavio trag kao igrač i trener. Poznajem jezik, a jezici su danas još uvijek veliki problem. Ako ih ne poznajete, budite sigurni da ćete teško doći do ovdje nabrojanih zemalja. Govorim sve te jezike, a znam i poljski, engleski... To će mi pomoći da jednom lakše nađem novi klub, ali sve u svoje vrijeme - kazao je Bjelica pa dodao:

- Mi treneri s ovih prostora najbolje znamo koliko je teško ostvariti nešto u konkurenciji bogatijih klubova s ogromnim budžetima. Koliko je teško svake godine biti prvi u prvenstvu, a uz to i biti kompetitivan u Europi. Mi Hrvati imamo Jurića u Veroni, Dalića, Bilića u Engleskoj. Imamo i dobre trenere bez posla poput Ivana Leke, Nike Kovača. Ti ljudi su budućnost hrvatskog nogometa i uvjeren sam da će biti uspješni.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Spomenuo je Bjelica Niku Kovača koji je na ružan način dobio otkaz u Bayernu, ako se tako može reći. Nikad ga mediji nisu prihvatili, uvijek su ga doživljavali kao stranca iako je tamo rođen.

- Tako je to, neminovnost i s time se mora nositi svatko od nas. Ja sam praktično od 1991.,do danas dok nisam došao u Dinamo, bio stranac stranac i kao igrač i kao trener. Morate uvijek biti bolji od domaćeg. To te tjera na rad i usavršavanje. Niko će pronaći svoj put, uvjeren sam. Bio je trener velikog kluba, ostvario duplu krunu, napravio dobar rezultat. Spletom okolnosti i raznih interesa nije opstao duže u Bayernu, ali je kapacitet za najveće klubove.

- Nisam birao previše na svom trenerskom putu. Bilo mi je svejedno u koju ću zemlju, znao sam da moram naučiti jezik da mogu komunicirati sa svima. Onda ljudi vide da ste naučili jezik za nekoliko mjeseci pa kažu: "Opa, ovaj je stvarno profesionalac i hoće ostaviti dublji trag. Nije samo došao pokupiti novac i završiti priču". Zašto ne, ako sam u Poljskoj, učim poljski. Sve me to obogaćuje kao osobu i kao trenera.

'Olmo je putokaz svima'

Srbi se dive Dinamovoj školi i ulaganju u mlade.

- Kad god se ukaže prilika, a igrač je talentiran i može se dovesti povoljno, ljudi iz kluba reagiraju. Imamo dobru skautsku službu. Dinamo je zanimljiv talentiranim dečkima jer su vidjeli na primjeru Olma da se može. To je putokaz i za druge klubove. Sad nam je lakše dovoditi igrače. Doveli smo Milića iz Budućnosti, mladog igrača Rome... Sad samo moraju raditi, a mi se moramo nadati da će dostići Olmov nivo. Ne petljam se previše u to tko je koliko nudio za nekog igrača kojeg smo mi htjeli. Pogledam igrača, dam zeleno svjetlo i dalje je sve na klubu.

Olmo je posebna priča.

- Nisam bio tu kad je Olmo došao, ali iz priča znam da su svu u Barceloni bili iznenađeni kad je odlučio otići u Dinamo. On čak ije ni znao gdje je Zagreb, ali brzo je shvatio gdje dolazi. Dinamo ima etiketu kluba koji stvara vrhunske igrače poput Modrića, Mandžukića, Ćorluke, Kovačića. To su sve igrači koji su ponikli u Dinamu i to je bila dobra "vizitka" za Olma.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bjelica je često znao motivirati igrače na razne načine.

- Mi u Hrvatskoj smo skloni podcjenjivanju. Kad je Dinamo dobio Austriju na ždrijebu, odmah je krenulo s podcjenjivačkim napisima u novinama. "Pregazit ćemo ih kao plitak potok, samo je pitanje koliko ćemo golova dati", pisalo je u novinama. Bilo je dosta tih članaka i to sam marljivo skupljao. Prije meča sam sve to pokazao igračima i "nabrijao" ih. Prvu utakmicu smo dobili 2-0, iako je Dinamo bio bolja momčad. U revanšu je Dinamo pokazao koliko je dobar, vodili su u jednom trenutku 3-1, ali dali smo gol za 3-2 i prošli dalje - rekao je Bjelica pa dodao:

- To sam radio i u Dinamo. Kad su nas otpisali protiv Atalante, Ferencvaroša. Svaki put kad nađem nešto takvo, u čemu se osjetim podcijenjenim, odmah to prezentiram igračima i to daje impuls.

'Aragonesovi treninzi bili su dosadni'

Trener Dinama još žali jer se nije prošlo dalje u Ligi prvaka.

- Dobro smo igrali, nedostajao nam je bod da prođemo grupu, ili barem budemo treći. Igrama smo to zaslužili, u obje utakmice protiv Šahtara bili smo bolja momčad. Od Atalante smo bili puno bolji u Zagrebu, oni u Milanu, ali opet smo imali bolji međusobni omjer, ako ćemo tako gledati.

Bjelica ima dva trenerska uzora. Belgijca Erika Geretsa i bivšeg španjolskog izbornika Luisa Aragonesa.

- Aragones je utjecao na mene u smislu vođenja momčadi. Pokazao je kako menadžerirati jednu grupu ljudi, kako se ponašati prema igračima, kako biti uz njih, kako ih nekad i isprovocirati, kako biti podrška, kritičar... Sjajan je u tom dijelu. Što se treninga tiče, nisam nešto oduševljen s njim. Taj trenerski dio uzeo sam od Geretsa. Treninzi su mu bili sjajni, nizozemska škola, iako je Belgijac. Dugo je bio u PSV-u pa su svi treninzi bili zanimljivi. Uživao sam ići na njegove treninge.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Nenad Bjelica vidi se jednog dana i na klupi reprezentacije.

- Kome to ne bi bila želja. Već 13 godina sam klupski trener i dobro se osjećam u toj koži. OK, malo je dosadan posao izbornika, da radim recimo svaka dva mjeseca i imam okupljanja po 10 dana. Dalić je najavio da će nakon Eura možda otići, a već mu se traži zamjena. Bila bi mi velika čast, ali vrijeme će pokazati. Lijepo mi je sad u Dinamu, imam još godinu i pol dana ugovora, polako - završio je.