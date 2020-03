Daliću hitno ugovor, Uefa će morati žrtvovati Ligu nacija

Europsko će se nogometno prvenstvo odigrati u ljeto 2021. godine, odlučila je Uefa.

Očekivana odluka o odgodi Eura prošla je glatko, navodno su svi savezi i udruženje igrača FIFPro bili za odgodu, ali nogometni fanovi ipak nisu dobili sve odgovore. Uefa je EP odgodila kako bi se stigle redovno završiti sve lige. Što znači do lipnja, bez proglašavanja prvaka prije kraja ili playoffa i sličnih kombinacija. A onda je ideja reprezentativne utakmice koje su se trebale igrati u ožujku - playoff Lige nacija i prijateljske - prebaciti na lipanj.

Uefa bi mogla žrtvovati Ligu nacija, čiji se termini sudaraju s onima kvalifikacija za SP.

“Vatreni” bi, dakle, na turnir u Dohu trebali u lipnju, a Euro bi uletio u jeku kvalifikacija za SP 2022. Što, pak, znači da bi Zlatko Dalić hitno morao potpisati novi ugovor jer postojeći ga uz HNS veže samo do 31. srpnja ove godine. Ako ga produži do kraja Eura, to bi značila mogućnost odlaska usred kvalifikacija za SP. Što sigurno ne žele ni HNS, ni Dalić, a najmanje navijači. Eto, Uefa i korona barem su nam pomogli da voljeni izbornik svakako u Kataru brani rusko srebro...

- Očekivao sam ovu odluku jer nogomet nikome nije u prvom planu i nema smisla igrati dok ovo ludilo traje. Sve nas je poremetilo: i igrače, trenere, navijače... - rekao nam je Dalić, iskoristivši priliku da pohvali sve zdravstvene radnike.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam puno razgovarao s igračima nakon što je otkazana Doha, sad ni oni ne mogu previše razmišljati o tome. Što bismo imali od toga da sam ih okupio, a njima su misli s obiteljima.

Strahujete li da ćete na Euro morati bez Luke?

- Odgoda je plus mladima, koji će dobiti dodatnu godinu da se nametnu i potvrde, a starijima je minus. No, ne sumnjam u Luku, on je radnik, uvijek je vodio računa o sebi i svom tijelu, ne vjerujem da će se oprostiti. Euro mu je kruna karijere i morat ćemo svi, pa i on, malo revidirati planove.

Uefa je otkazala sve smještaje u gradovima domaćinima Eura za ovo ljeto, a navijačima koji su kupili ulaznicu i žele je vratiti novac će biti vraćen u punom iznosu.

OK, Euro smo riješili, nacionalne lige igrat će se do kraja, ali što je s eurokupovkma? E, taj odgovor Uefa još nema. Čeferinova je vlada tek osnovala tijelo da razmotri sve prijedloge oko završnice Lige prvaka i Europske lige. Tek bi se finale Europske lige trebalo odigrati 25. lipnja, a finale Lige prvaka 27. lipnja. Bio bi to najkasnije odigran finale Lige prvaka u povijesti! Zasad rekord drži prvo izdanje Kupa prvaka 1956. kada je Real pobijedio Reims 4-3, a igralo se 13. lipnja. Na čekanju su i Dinamovi juniori, koji su u četvrtfinalu Lige prvaka mladih.