Đalović: Damir Mišković je čudo od čovjeka, a evo što je učinio kad smo izgubili tri u nizu...

U debitantskoj sezoni kao trener Radomir Đalović (41) oduševio je Riječane i drugi put u povijesti donio im duplu krunu. U turbulentnoj sezoni njegova je momčad ostala najkonstantnija i, zahvaljujući boljem omjeru od Dinama s istim brojem bodova, prva prošla kroz "ciljnu ravninu". Crnogorac je impresionirao energijom koju je unio, a nakon sezone za njega nema odmora. Kako je sam naglasio, slijedi mu učenje i polaganje ispita kako bi stekao Uefinu PRO licencu za trenera.

Đalović je izjavio da mu je nakon osvajanja Kupa protiv Slavena istekao ugovor s Rijekom te da sada čeka što će biti. Da nema razloga za zabrinutost, potvrdio je predsjednik Damir Mišković, naglasivši da će se uskoro sve dogovoriti. Đalović se upravo predsjedniku zahvalio i istaknuo koliko mu znači što mu je vjerovao u trenucima kada je momčad zapala u crni niz.

- Od milijun ljudi na njegovu mjestu, jedino bi on sve izdržao i ostao svih ovih 13 godina i više. Predsjednik HNK Rijeka jednostavno je čudo od čovjeka. Što je on sve napravio za klub. Za grad. Za ovaj kraj. Koliko je noći neprospavao, živaca i zdravlja izgubio da bi donio radost našim ljudima. U borbi za naslov izgubimo tri utakmice zaredom, znaš što kralj napravi? Zove igrače, bodri ih, govori im koliko im vjeruje da ćemo biti prvaci. Znamo da u njemu gori želja da sve osvojimo, a on nas najprije sve umiri pa onda izmotivira tako da smo bili uvjereni kako krećemo s pobjedama, pa makar protiv Reala igrali. Uplati čovjek duple premije. Nakon triju poraza! - otkrio je Đalović za Novi list.

Za njega je sezona počela, malo je reći, razočaravajuće. Stepenicu prije ulaska u Konferencijsku ligu, "fiumani" su gostovali u Ljubljani i igrali protiv Olimpije koja je na kraju slavila s visokih 5-0 i ostavila Rijeku bez Europe. Rezultat je zasjenilo jedino neprimjereno ponašanje dijela navijača Rijeke koji su u jednom trenutku prekinuli utakmicu, a tribina na kojoj su bili morala se isprazniti.

- Znam ja da smo se upisali u povijest, da će naša imena ostati zauvijek upamćena, ali kad se sjetim one večeri i noći u Ljubljani… Poluvrijeme, gubiš 4-0. Ne vjeruješ. Gledaš igrače, nikome nije jasno zašto igraju tako loše. Poslije dva-tri dana saznali smo da je uzrok bila korona, ali tada, te večeri – onaj očaj. Potpuno bespomoćan. Pa se još dogodi onaj prekid i cijeli se taj horor još razvuče u beskonačnost. Ne ponovilo se. Nikad više.

Progovorio je i o planovima za novu sezonu.

- Nadam se da neće biti svima simpatična zato što je četvrta i nije dogurala dalje od polufinala kupa. O novim imenima, naravno, neću govoriti. Ne znamo još ni mi sami tko će sve doći, jer ne znamo ni hoće li ostati Nais Djouarha (23), Lindon Selahi (25) i Bruno Goda (26).