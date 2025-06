Mišković: Osvajanje dvostruke krune neće promijeniti klupski plan, morat ćemo prodavati...

Rijeka je po drugi put u klupskoj povijesti osvojila duplu krunu. U turbulentnoj sezoni, u kojoj su najveći konkurenti prosipali bodove gotovo na svakom koraku, "fiumani" su pokazali najveću konzistentnost i na kraju zasluženo osvojili prvenstvo i Kup. Iako su im kladionice i svi analitičari davali najmanje šanse, osobito nakon zimskog prijelaznog roka kada su ih napustili ključni igrači poput Ivana Smolčića i Marca Pašalića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 Mišković u Kini | Video: NK Rijeka/Facebook

Prebrodili su izostanke, a čovjek s vizijom bio je ponovno Damir Mišković, predsjednik kluba. Povodom velikog uspjeha, gostovao je u emisiji Pod stijenama Kantride na HRT-u, gdje je prvenstveno zahvalio svima u klubu koji su pomogli Rijeci da dođe do ovog uspjeha.

- Prvo sam zadovoljan zbog svih građana Rijeke. Vratili smo titulu i duplu krunu. Zadovoljan sam zbog svih onih koji su vjerovali u nas, a posebice zbog moje obitelji i ljudi u klubu, počevši od čistačica pa sve do nas u upravi. Nema tih novaca i pohvala koliko nam svima to znači. Zbilja smo ponosni Riječani - kazao je u uvodu Mišković.

Rijeka: Navijači i Igrači Rijeke na Korzu slave osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Usporedio je ovu dvostruku titulu s onom iz 2017., istaknuvši kako je potonja bila naprosto drugačija.

- I ona je titula bila jednako teško izborena. Da Slaven Belupo nije izjednačio i da Bogojević nije dao gol, bilo bi gusto, no prva je ipak prva. Ova titula je izbacila emocije na jedan drugi način, sve one frustracije koje smo proživljavali, uz mnoge koji nisu vjerovali u naš rad... Na kraju su nam sreća i Bog poklonili sve to, za sav taj trud i žrtvu. Ova godina bila je nagrada za ono što prošle godine nismo ostvarili. No to je sport. Prošle godine nismo imali sreće, zasluženo smo izgubili, a ove godine smo zasluženo pobijedili. Dugo će se pamtiti ova dva slavlja.

'Pogodile su me uvrede...'

Osvrnuo se predsjednik Rijeke i na kritike kojih nije nedostajalo niti ove sezone.

- Ja sam javna osoba, svakakvi ljudi imaju pravo "lupetati" što god hoće. Mi smo vjerovali od početka. Nije lako sve to izdržati. Možemo mi kritizirati i govoriti što god želimo, no najviše me od svega toga vrijeđa kada netko napada moju obitelj i mene osobno. To mi je zbilja teško padalo. No, što te ne ubije, to te ojača, idemo dalje. Ja idem svojim putem, ne padam na "bajke" da će sve biti fantastično. Nakon prvog poraza odmah će doći kritike. Kritika treba biti, da se razumijemo, ali konstruktivna, ne vrijeđanja. pojasnio je Mišković.

Rijeka: Radomir Đalović i Luka Menalo na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon osvajanja Kupa, trener Radomir Đalović najavio je da za njega sezona još nije gotova jer mora položiti za PRO licencu. Osim toga, požalio se da mu je nakon utakmice protiv Slavena istekao ugovor. Stoga je predsjednik govorio i o produljenju suradnje s Crnogorcem.

- Pitat ćemo ga za par dana ili tjedana, ha, ha... Zafrkavam se, ali bit će to u redu. Ne vidim nijedan razlog da se to ne dogodi. Htjeli smo to riješiti i prije kraja prvenstva, popričali smo, no on, pošten kakav jest, rekao je da pričekamo kraj prvenstva pa ćemo sjesti. Đalović je dio nas, on predstavlja Rijeku kakva jest. borbenu i poštenu... Nekad uspijemo, nekad ne, ali nitko Đaloviću ne može reći da nije pokušao, kao i svi u klubu. Lijepa je to kombinacija kada imaš čovjeka koji voli Rijeku i koji zna svoj posao - kazao je Mišković.

'Potrošili smo 1,8 milijuna eura za iduću sezonu'

Kao i uvijek kada se govori o Rijeci, i u emisiji se razgovaralo o financijama. Mišković je istaknuo kako je stanje stabilno, da klub ne mora prodavati, ali i da je realno očekivati odlazak nekoliko igrača koji su "prerasli" ligu.

- Financijski, da ne ulazimo u detalje, stojimo dobro, ali moramo prodavati da izdržimo sljedeću sezonu. Imamo i dodatne obveze koje će izaći na vidjelo za mjesec dana. Promijenili smo kompletni mixto travnjak, to je velik izdatak, a mijenjamo i umjetnu travu za omladinski pogon. Financijski, to je iznos od oko 1,8 milijuna eura koje smo već potrošili za iduću sezonu. Mislimo i na mlade, ne samo na prvu momčad. Morat ćemo prodavati, neke igrače jednostavno nećemo moći zadržati jer su prerasli ligu. No, to nije ništa novo. Neću mijenjati strategiju zato što smo osvojili duplu krunu. Težit ćemo tome da nađemo bolje igrače od onih koji odlaze. Uvijek želimo biti jači. Nadam se da će sportska struka i trener u tome uspjeti. Ja se u to ne miješam, na meni je da im dam ono što im je potrebno - zaključio je Mišković.