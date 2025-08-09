Obavijesti

TRENER RIJEKE

Đalović: Imamo ozbiljne ponude za nekoliko igrača. Nadam se da će ostati, ali klub će odlučiti...

Piše Luka Tunjić,
Đalović: Imamo ozbiljne ponude za nekoliko igrača. Nadam se da će ostati, ali klub će odlučiti...
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U prvom poluvremenu je bio egal, a onda smo loše ušli u drugo poluvrijeme i Zlomislić nas je spašavao... U zadnjih 15 minuta sam mislio da će nam se vratiti prilike koje su oni promašili, rekao je Đalović

Nogometaši Rijeke i Osijeka odigrali su remi na Opus Areni u drugom kolu HNL-a. Riječani su u 81. minuti ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič dobio crveni karton, a Osječani nisu uspjeli povesti, iako su uputili čak 22 udarca prema golu hrvatskog prvaka.

Trener Rijeke, Radomir Đalović, priznao je nakon utakmice kako Riječani moraju biti zadovoljni bodom...

NAKON REMIJA U OSIJEKU Menalo: Podjednaka utakmica
Menalo: Podjednaka utakmica

- Teška utakmica za nas, pogotovo nakon onog rezultata u Europi. Osijek je kvalitetna momčad i čestitamo im na dobroj igri. U prvom poluvremenu je bio egal, a onda smo loše ušli u drugo poluvrijeme i Zlomislić nas je spašavao... U zadnjih 15 minuta sam mislio da će nam se vratiti prilike koje su oni promašili, ali smo po ne znam koji put dobili crveni karton. Bilo je bitno da se obranimo

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Riječani si ne mogu priuštiti dugu analizu ove utakmice. Već u utorak ih čeka važna utakmica u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Nakon poraza (1-2) na Rujevici, Rijeka mora preokrenuti na gostovanju u Dublinu protiv irskog prvaka Shelbournea.

DOMINACIJA DOMAĆINA Osijek i Rijeka odigrali su remi na Opus Areni. Ocijenite igrače
Osijek i Rijeka odigrali su remi na Opus Areni. Ocijenite igrače

- Kombinirao sam sastav, htio sam odmoriti neke igrače, probali smo izvući ovo kako treba, a da budemo dobri i u utorak. Vidjeli ste da smo protiv Shelbournea bili dobri do zadnjih 20 metara. Žao mi je da ne možemo računati na Rukavinu, ali se vraća Fruk, idemo se iskupiti navijačima i proći dalje. Bitno je da uđemo kako treba i da se nagradimo nakon duple krune te uđemo u skupinu.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Još ne razmišlja o derbiju trećeg kola HNL-a...

KOMENTAR Omerović kraj beka Rijeke izgledao kao 'tuzlanski Ribery'
Omerović kraj beka Rijeke izgledao kao 'tuzlanski Ribery'

- Dinamo je još daleko (utakmica je u subotu, 16. kolovoza, op. a.), pa nećemo razmišljati o tome. Imamo problema, nećemo moći računati na Petroviča, a i neki igrači su na odlasku. Sve je na klubu, u narednih tri-četiri dana ćemo vidjeti, imamo ozbiljne ponude za dva-tri igrača. Predsjednik će odlučiti, nadam se da će biti dostupni za Shelbourne.

