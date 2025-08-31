Đalović: Ni Dinamo neće sve pobjeđivati. Dvije pobjede i tu smo. Garcia: Zadovoljni smo

Hajduk i Rijeka odigrali su 2-2 u derbiju 5. kola HNL-a. Riječani su do 96. minute imali prednost, a onda je Rokas Pukštas zabio za izjednačenje. Trener Rijeke Radomir Đalović imao je što za reći nakon utakmice.

Teško gostovanje?

- Bila je teška utakmica, psihološki prije svega nakon onoga u četvrtak. Čestitke mojim dečkima koji su pokazali karakter i kvalitetu. Hajduk je imao četiri pobjede, na Poljudu tri. Osim ovih ubačaja sa strane, dobro smo izlazili u tranziciju, mislim da je bio prekršaj prije zadnjeg gola. Teško mi je zbog igrača, mislim da su trebali biti nagrađeni, ali u konačnici dobar bod za nas. Koliko smo imali utakmica u ovim mjesec dana, a protiv Dinama smo doma bili bolji i danas odlični. Fruku je falilo energije, a dečki koji su ušli su bili odlični.

Nije se osjetio nedostatak energije, u drugom dijelu ste izgledali još bolje?

- Odličan impuls su dali igrači s klupe. Odigrali smo pravu, mušku utakmicu. Nastavljamo trenirati još jače i bit ćemo još bolji. Imali smo težak raspored, svaka tri dana utakmice i nismo mogli ni trenirati. Sad ulazimo u ljepši period, imamo pauzu pa Konferencijsku ligu. Idemo dalje. Krenut će Dinamo igrati Europsku ligu i neće mu biti jednostavno. Dvije pobjede sve riješe i tu smo, neće ni oni sve dobivati.

Koliko je vama osobno bilo teško pripremiti ovakav dvoboj?

- U nekoliko navrata sam mislio da sam ubio čovjeka. Neka se piše, sve poštujem, trener je taj koji odgovara za rezultata. Osvojio sam duplu krunu i uveo Rijeku u KL nakon pet godina. Normalno da ćemo patiti u prvenstvu. U godinu dana imali smo Olimpiju pa PAOK. Osim te dvije, nijednu utakmicu nismo izgubili s više od gola razlike. Nema problema, idemo dalje. O Miškoviću imam odlično mišljenje, dao mi je šansu i podršku momcima. Ne zanima nas hoće li se klub prodati, mi radimo svoj posao. Na meni je da budem koncentriran na momčad - rekao je Đale i dodao:

- Kad se okrenem iza sebe, vidim prvenstvo, Kup i Konferencijsku ligu. PAOK nas je ubio, Shelbourne nas je pobijedio, ali što je tu je. Ne tražim alibi, idemo dalje. Fruk, Radeljić, Janković... bili su opterećeni mogućim transferom, sad će završiti prijelazni rok.

- Znam koliko je dečkima bilo krivo zbog PAOK-a, drago mi je da su dobro reagirali - zaključio je Đalović za MAX Sport.

S druge strane, Gonzalo Garcia je priznao da nakon ovakve situacije mora biti zadovoljan bodom.

- Kad zabijete ovako kasno, morate biti zadovoljni. Previše smo željeli pobjedu, ali na kraju moramo biti zadovoljni bodom. Pogađali smo stative, pokušavali...

Vidjeli smo dva različita poluvremena?

- Igrači Rijeke su dali sve od sebe za trenera, jako su se trudili. Borili su se, zadržavali vrijeme kad je trebalo.

Pukštas je bio odličan?

- Jako sam sretan zbog njega. On raste, napreduje. Ima kvalitetu, može pritiskati. Ovo nije bila idealna utakmica za njega u nekom smislu, ali drago mi je što zabio golove.

Neke igrače nismo vidjeli koje ste doveli?

- Mislim da je dobar posao napravljen u prijelaznom roku. Pojačanja nisu trenirala s grupom ovih dana, treba im vremena. Klub nije u laganoj situaciji.

Imat ćete vremena nakon reprezentativne stanke raditi na nekim stvarima pa vam slijedi Varaždin?

- Da, bit će to teška utakmica na teškom terenu. Drago mi je zbog igrača koji su pozvani u reprezentacije. Imamo puno igrača koji će se malo odmoriti. Mi ćemo raditi na nekim stvarima, odmoriti se, igrat ćemo i prijateljsku utakmicu - zaključio je za MAX Sport trener Hajduka.