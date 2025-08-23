Obavijesti

NAJAVIO VARAŽDIN

Đalović: Ova dva tjedna su ključna, a HNL je maraton. Lani je Hajduk bio prvi na zimu...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
4
Rijeka: Radomir Đalović najavio utakmicu između Rijeke i Varaždina | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Volio bih da nitko ne ode. Što se tiče dolazaka, svi znamo na kojim smo pozicijama deficitarni, znaju to i ljudi u klubu, rade po tom pitanju i mislim da posebno sada, kad smo osigurali Europu, kaže trener Rijeke

Nogometaši Rijeke i Varaždina sastaju se u 4. kolu HNL-a na Rujevici u nedjelju od 21 sat. Trener domaćih Radomir Đalović najavio je dvoboj.

Igrači Rijeke stigli na Korzo 01:54
Igrači Rijeke stigli na Korzo | Video: Josip Tolić/24sata

- Čeka nas teška utakmica, posebno poslije utakmice u četvrtak gdje je bilo jedno veliko pražnjenje. Varaždin je ozbiljna momčad s ozbiljnim trenerom, imaju glavu i rep, a to su pokazali i prošle sezone. Bitno je da vidimo s kojim igračima raspolažemo, tko je na dispoziciji. Moramo ući maksimalno jako, angažirano i agresivno. Moramo ići po pobjedu - rekao je pa najavio promjene u sastavu. 

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Dva do tri igrača se žale na manje ozljede, vidjet ćemo do utakmice tko se kako osjeća do utakmice pa ćemo na osnovu toga sastavljati momčad. Minimum će biti par promjena, za dalje ćemo vidjeti. 

Priča se o odlasku Tonija Fruka, ali on je još uvijek igrač Rijeke. 

- Da, Toni je tu. Evo, još je sedam dana ‘živo’, ja natežem da ostane, a što će biti, vidjet ćemo - rekao je Đalović pa se osvrnuo na jak ritam Riječana posljednjih tjedana. 

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Da, u tri poluvremena smo bili pravi, moramo tako nastaviti u tom ritmu. Nije lako igrati svaka tri dana, velika je potrošnja, ali to je normalno, u Europi isto igraju drugi svaka tri dana. Za nas su ova dva tjedna ključna, odmorit ćemo malo kad bude reprezentativna pauza.

Na Rujevicu Rijeci stiže Varaždin. 

- Čvrsti su. Imali su neke odlaske, ali i dolaske. Stabilni su, imaju kvalitetnog trenera, dugo su zajedno… Jedna baš dobra i zanimljiva momčad, sigurno će biti teško - rekao je Đale i dodao:

DOGOVOR JE BLIZU Damir Mišković prodaje Rijeku američkom multimilijarderu?!
Damir Mišković prodaje Rijeku američkom multimilijarderu?!

- Imaju prema naprijed kvalitetne igrače, Dabro, Lacković, Belcar… Brzi su i nezgodni. Tu su i novi igrači… Imaju izuzetno zanimljiv kadar. 

Rijeka: Radomir Đalović najavio utakmicu između Rijeke i Varaždina
Rijeka: Radomir Đalović najavio utakmicu između Rijeke i Varaždina | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Trener hrvatskog prvaka najavio je nove dolaske u momčad. 

- Volio bih da nitko ne ode. Što se tiče dolazaka, svi znamo na kojim smo pozicijama deficitarni, znaju to i ljudi u klubu, rade po tom pitanju i mislim da posebno sada, kad smo osigurali Europu, da nam treba širina i prava pojačanja. 

RANE KALKULACIJE Što bi Rijeci donio plasman u Europsku ligu? Više novca, ali i znatno teže suparnike u 1. fazi!
Što bi Rijeci donio plasman u Europsku ligu? Više novca, ali i znatno teže suparnike u 1. fazi!

Dinamo i Hajduk pobjegli su Rijeci na pet bodova prednosti u samo tri kola. Ipak, trenera Rijeke to previše ne zabrinjava. 

- HNL je maraton. Naravno da je ljepše kad si odmah na vrhu, ali igra se 36 kola. Prije godinu dana je Hajduk bio ispred svih 10 bodova na zimu… Kažem, to je maraton. Ja razmišljam da osmi mjesec završimo kako treba, dalje  će nam sve biti lakše - zaključio je Đalović. 

OSTALO

